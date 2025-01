Isa Pantoja, rotunda en su defensa a Anabel, protagoniza una surrealista escena respondiendo a la prensa en inglés

MADRID, 31 Ene. (CHANCE) -

Coincidencias de la vida, mientras Anabel Pantoja rompía su silencio a través de sus redes sociales tras salir a la luz que su novio David Rodríguez y ella están siendo investigados por la Justicia canaria por las lesiones que su hija Alma presentaba al llegar al hospital cuando fue ingresada el pasado 11 de enero, y afirmaba devastada que lo único que han hecho ha sido cuidar, amar y proteger a su bebé, Isa Pantoja reaparecía en un multitudinario evento en Sevilla.

La hija de Isabel Pantoja ha asistido al desfile de la diseñadora Aurora Gaviño en la jornada inaugural del Salón Internacional de Moda Flamenca, SIMOF, y se ha enfrentado como ha podido a las preguntas de la prensa por el delicado trance que está viviendo su prima, la única de su familia con la que tiene relación.

"No tengo nada que decir. Ella ya lo ha dicho ¿no? Yo no he visto su vídeo, pero sé lo que he hablado con ella y para mí se queda. No quiero decir nada más. Me parece genial porque es su tema, que ella hable lo que considere de lo suyo, pero yo no tengo nada que opinar ni decir, la verdad" ha afirmado tajante, manteniéndose al margen de la investigación a la que se enfrenta Anabel.

Su alegato no ha acabado aquí, ya que ante la insistencia de los reporteros para averiguar si había hablado con su prima o si tiene intención de volver a Canarias para arroparla, Isa ha demostrado su manejo de los idiomas y se ha pasado al inglés protagonizando una escena surrealista: "O sea, I don't want to say anything to nobody, do you understand? En inglés. A ver si lo entendéis, por favor, o sea, no quiero decir nada" ha reconocido.

"No me han dicho que no hable, yo hablo de mi embarazo, de mí y de mi encuentro con mi hermano, o mi reconciliación, mi no reconciliación, lo que sea. Pero de Anabel no quiero decir nada por respeto y porque creo que le corresponde a ella, es un tema súper delicado, pero está todo bien de nuestra parte. Bueno, de mi parte hacia ella y de ella hacia mí. Y es que no sé qué más decir. Sé que ha hecho un comunicado, que me has dicho tú, no lo he visto porque estaba entrando aquí, entonces ahora lo veré y todo. Pero por mi parte está genial con ella. Y la apoyo en absolutamente todo y ya está" ha zanjado rotunda, dejando claro que apoya en todo a su prima.

Cambiando de tema, y aunque no ha querido pronunciarse sobre el matrimonio de Córdoba amigo de Isabel Pantoja que ahora le reclama 79.000 euros que le dejaron en 2013 y la tonadillera nunca les devolvió, Isa sí ha admitido con una sonrisa que su reconciliación con Kiko va por el buen camino, confirmando que en su reencuentro en Canarias se dieron un abrazo y un beso. "Es que como ya lo veo tan normal esto... ¿Que si me dio un abrazo y un beso en Canarias? Sí, más o menos". ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones!