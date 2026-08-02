Javier Bardem presenta en Mallorca su nueva película 'El ser querido'

MADRID,(CHANCE)

La reina Letizia será la encargada de presidir la clausura de la 16ª edición del Atlántida Mallorca Film Fest, que comenzará con la nueva película de Bardem a las 21:00 horas en La Misericordia de Palma.

El director Rodrigo Sorogoyen ha presentado este domingo en el Atlàntida Mallorca Film Fest 'El ser querido', una película que, según ha explicado, surgió de la voluntad de "contar otro tipo de historias" en las que "no hubiese muertos ni asesinos".

Durante la rueda de prensa de presentación celebrada en Es Baluard, Sorogoyen ha explicado que, junto a la guionista Isabel Peña, querían "desmarcarse" de lo que habían estado haciendo hasta el momento.

Según ha relatado, la idea surgió durante una comida con Peña y la actriz Victoria Luengo en la que empezaron a hablar de la paternidad: "Vimos una historia interesante y empezamos a escribir sobre un padre y una hija", ha añadido.

También ha hecho hincapié en esta cuestión Peña, quien ha explicado la dificultad que encontraron para "escribir un guion lo más parecido a la vida". A su entender, "es más fácil, aunque no lo sea, escribir un thriller".