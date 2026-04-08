José Miguel Fernández Sastrón se posiciona abiertamente sobre el regreso del rey Juan Carlos

MADRID, 8 Abr. (CHANCE) -

En medio de las constantes polémicas sobre el regreso del rey Juan Carlos a España de forma definitiva, el Emérito sigue acumulando muestras de apoyo y cariño por parte de muchos rostros conocidos, amigos y familiares que desean que su vuelta se produzca cuanto antes. En esta ocasión ha sido José Miguel Fernández Sastrón el que se ha pronunciado al respecto mostrando abiertamente su postura ante esta situación tras haber formado parte de la familia del rey durante su matrimonio con la hija de la infanta Pilar, Simoneta Gómez Acebo.

"Me parece peculiar que sea una noticia que el rey de España, ahora mérito, venga a España. Es decir, yo lo que me gustaría es que viniera más, honestamente, la verdad" reconocía Sastrón durante la presentación del libro 'Now or Ever' de Pepe Habichuela. Consciente de la importancia de don Juan Carlos en la historia de nuestro país, el que fuera yerno de la infanta Pilar también destacaba el trabajo que ha hecho el Emérito con la publicación de sus memorias y el reconocimiento que ha recibido en Francia por ello. "Cualquier premio que le den al rey emérito me parece bien. Y si en Francia se lo dan, será porque consideran que lo de ser profeta en tu tierra es muy complicado" reconocía ante las cámaras de Europa Press. Además, insistía: "Tienen que venir los franceses a decirnos el buen rey que hemos tenido, pues quizá".

Apartado del foco mediátido y centrado en sus proyectos más personales, José Miguel también reconocía que está inmerso en la escritura aunque nada tiene que ver con sus memorias: "No creo que mi autobiografía tenga suficiente como para... además, lo que lo tendría no estoy dispuesto a escribirlo. No, no, yo hablo de ficción".