Kiko Rivera y Lola García derrochan amor en el estreno de 'Torrente Presidente'

Kiko Rivera y Lola García en el estreno de 'Torrente Presidente' - EUROPA PRESS REPORTAJES

MADRID, 16 Mar. (CHANCE) -

Tan solo unas horas después de una de las entrevistas más sinceras de Irene Rosales en el progrma 'De Viernes', Kiko Rivera reaparece ante las cámaras muy bien acompañado por su pareja Lola García y presumiendo de complicidad. En esta ocasión el Dj y su pareja acudieron al gran estreno de 'Torrente Presidente' tras el éxito que ha tenido esta nueva entrega en las salas de cine.

Haciendo gala de la maravillosa relación que mantiene con Santiago Segura y recordando el mítico cameo que realizó con el director en la cuarta entrega, Kiko prefiere no revelar los detalles de este nuevo papel: "Id a verlo, id a verlo". Como no podía ser de otra forma, el hijo de Isabel Pantoja anima a todos a disfrutar de la película en las salas de cine como ya han hecho miles de espectadores: "Se lo van a pasar muy bien, se lo van a pasar muy bien. Santiago Segura en Torrente siempre son risas aseguradas".

Tras protagonizar un bonito y romántico beso frente a las cámaras en su paso por el photocall, Lola prefería mantenerse en un segundo plano dejándole todo el protagonismo a su chico. "Muy bien, muy bien" confirmaba la joven sobre cómo se encuentra en estos momentos en los que su relación vuelve a situarse en el punto de mira. "Muchas ganas, muchas ganas, sí. Todo fenomenal" añadía la joven antes de entrar en la sala para ver a su pareja en la gran pantalla.