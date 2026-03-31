MADRID, 31 Mar. (CHANCE) -

Después de la preocupación por el estado de salud de Rosalía tras la grave intoxicación alimentaria que le obligó a suspender en directo entre lágrimas su concierto en Milán el pasado 25 de marzo, y de un fin de semana de lo más relajado en Madrid con su íntima amiga Loli Bahía -en el que no faltaron planes como un paseo por la Casa de Campo con su mascota, o una visita a un restaurante libanés en el centro de la ciudad- la catalana ha vuelto a subirse a un escenario completamente recuperada en el primero de los cuatro conciertos que ofrecerá en el Movistar Arena de la capital dentro de su gira mundial 'Lux Tour 2026'.

Ante un estadio abarrotado y completamente entregado que no dejó de corear todas sus canciones, la cantante de 'Motomami' lo ha dado todo y ha demostrado, con un derroche de voz y una espectacular escenografía que dejó a los casi 16.000 fans sin palabras, por qué está considerada una de las artistas más importantes del momento.

Y como no podía ser de otra manera han sido muchas las celebrities que han puesto 'en pausa' sus vacaciones de Semana Santa para disfrutar de Rosalía en directo. Entre los asistentes, Eugenia Martínez de Irujo y su marido Narcís Rebollo; Patricia Cerezo y su prometido Kiko Gámez.

Alejandra Rojas, Aless Gibaja, Carolina Marín -que hace unos días anunció su retirada del bádmiton-, Carmen Machi, Jedet, Javier Ambrossi, o Esty Quesada, 'Soy una pringada', que ha reaccionado con humor a la denuncia que podrían recibir Rosalía y ella por fumar durante la entrevista que le hizo a la artista en su podcast.

También compañeros de profesión como Eva Amaral, que ha destacado su "talento a raudales" y ha confesado que es ella la que tiene que aprender de la catalana; Nia Correia, o Leiva, que no han querido perderse el espectáculo y que se han rendido a la cantante de 'Sauvignon blanc' por esa forma tan particular de hacer música con la que ha hecho historia dentro y fuera de nuestras fronteras.

Laura Escanes llegaba al concierto sin su novio, Joan Verdú, y con muchísimas ganas e ilusión por ver a Rosalía en directo; igual que Hiba Abuk y Ester Expósito, que en su reaparición ante las cámaras tras confirmarse su relación con Kylian Mbappé ha lucido la mejor de sus sonrisas aunque ha preferido no hacer declaraciones sobre su historia de amor con el futbolista del Real Madrid.