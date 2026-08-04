El Palacio de Marivent vuelve a brillar con la Familia Real

MADRID, 4 Ago. (CHANCE) -

Los jardines del Palacio de Marivent han vuelto a convertirse este martes en el escenario de una de las citas más esperadas del verano para la Familia Real. Los reyes Felipe VI y Letizia han presidido la tradicional recepción a una amplia representación de la sociedad balear, un encuentro que cada año reúne a autoridades, instituciones y personalidades de distintos ámbitos con motivo de su estancia estival en Mallorca.

En esta ocasión, los monarcas han estado acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía, que han vuelto a sumarse a este compromiso institucional, así como por la reina Sofía, quien lucía un bonito vestido de Alejandro de Miguel. Juntos han saludado a los invitados en un ambiente cercano y distendido antes de compartir el tradicional cóctel en los jardines de la residencia oficial dejando una de las imágenes familiares más destacadas del verano.

La recepción de Marivent se ha consolidado como uno de los actos más significativos de la agenda estival de la Corona, reforzando los vínculos con la sociedad de las Islas Baleares. Representantes del ámbito político, económico, cultural, social y deportivo han acudido a una velada marcada por el carácter institucional, pero también por el ambiente relajado que caracteriza este encuentro veraniego.

Con esta cita, la Familia Real afronta uno de los momentos centrales de su estancia en Palma antes de continuar con los compromisos previstos en la isla y disfrutar de unos días de descanso. La presencia conjunta de los Reyes, sus dos hijas y la reina Sofía ha vuelto a acaparar todas las miradas, dejando una de las estampas más comentadas del verano en Marivent.