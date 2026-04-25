Luis Astolfi, discreto con el rey Juan Carlos, pero firme en su apoyo a la infanta Elena en la Feria de Abril

MADRID, 25 Abr. (CHANCE) -

La Feria de Abril de Sevilla vuelve a convertirse en uno de los grandes escaparates sociales del año, reuniendo a rostros muy vinculados tanto al mundo del caballo como al de la Casa Real. En este contexto, la figura de la infanta Elena cobra un especial protagonismo: la hermana del rey Felipe VI recibirá un premio en reconocimiento a su presencia constante en la feria y a su estrecha relación con la tradición ecuestre y taurina, un ámbito en el que siempre se ha movido con naturalidad. A su alrededor, amigos de toda la vida y caras habituales del Real no dudan en mostrarle su apoyo en un momento en el que cada gesto público de la familia del rey emérito se mira con lupa.

Uno de esos apoyos es el de Luis Astolfi, jinete y referente del mundo ecuestre, con una relación de años con la infanta Elena. Preguntado por los reporteros por el rey Juan Carlos, se mantiene en una absoluta discreción y evita entrar en cualquier tipo de valoración sobre el emérito: "Yo no sé de nada", responde, cortando de raíz cualquier intento de llevar la conversación a terrenos más delicados. Con esa frase deja claro que no quiere verse involucrado en especulaciones ni titulares sobre la situación del padre de su amiga.

En cambio, sí se muestra mucho más abierto cuando se trata de hablar de la infanta Elena y del reconocimiento que va a recibir en la Feria de Abril. "Claro que sí, sin duda", afirma cuando le preguntan si la apoya en este premio, dejando ver el cariño y la lealtad que mantiene hacia ella.