Manuel Cortés, rotundo sobre Gloria Camila: "Para mí nunca fue tan importante como la gente piensa"

MADRID, 22 Abr. (CHANCE) -

Una vez más Gloria Camila y su vida familiar ha vuelto a situarse en el centro de todos los comentarios debido al último y tenso encuentro que la hija de José Ortega Cano ha protagonizado con su sobrina, Rocío Flores en la Feria de Abril. Aunque su relación ahora en inxistente debido al enfado que rompió con su estrecha relación, tía y sobrina sí que se habrían saludado de forma cordial en el Real. Ante este nnuevo encuentro, ha sido el propio Manuel Cortés el que se ha pronunciado al respecto explicando cuál es su relación ahora con ambas.

"Con firmeza lo que creo que es justo, lo que creo que está del Dios. Yo soy una persona muy así, que hay veces que viene mal y hay veces que viene bien. Voy de frente y es mi forma de ser" reconocía el hijo de Raquel Bollo sobre su actitud ante esta situación. Intentando mantenerse al margen, el cantante asegura que no le gustaría cruzarse con Gloria en la Feria: "No tengo más ganas de hablar de ella. Creo que es recíproco, para mí nunca fue tan importante como la gente se piensa... No le deseo tampoco nada malo". Cansado de las críticas que a recibido por la entrevista que dio hablando de su relación con la hija de Rocío Jurado, Manuel sentencia: "Parece que he matado a alguien, a la gente se le olvidan muy rápido las diversas entrevistas que ha habido en televisión y de muchísima gente que ha pasado por ahí. Tenemos la piel muy blanda solamente con la gente que queremos".

Si bien el hijo de Raquel Bollo no quiere ni oír hablar de Gloria, su actitud con Rocío Flores es muy distinta: "Con Rocío hablo cada dos por tres, nos llamamos... Si viene a la feria, aquí tiene su casa y puede pasar y estar con nosotros, y disfrutar, eso te digo con normalidad". Además, Manunel aclara que nada tiene que ver su relación con lo que ha sucedido con su tía: "Al fin y al cabo, lo que hayamos tenido nosotros o no y lo de ella, es una cosa aparte".

Íntimo amigo de su primo Kiko Rivera con el que sigue manteniendo una relación maravillosa, Manuel espera que este nuevo acercamiento con su madre sea para siempre y tan solo les traiga cosas buenas a ambos: "Espero que vaya por un buen camino y que sea lo mejor. Yo creo que va a ser lo mejor. Para ambos. Que sean felices de una vez, poder estar tranquilos, sin problemas, que creo que también se lo merecen".