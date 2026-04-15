Marta Castro y Rodri Fuertes ya son papás: "Todo ha salido perfecto"

MADRID, 15 Abr. (CHANCE) -

Tras nueve meses de espera Rodri Fuertes y Marta Castro se han convertido en papás -por primera vez juntos- tras la llegada de la pequeña Covadonga. Habiendo compartido muchos de los momentos más emocionantes del embarazo a través de las redes sociales, la pareja también ha recurrido a ellas para comunicar la feliz noticia.

"Covadonga Fuertes Castro - 15 de abril 2026 a las 10:16 de la mañana. Tu mamá y tu papá te aman con locura. No tenemos palabras. Gracias a Dios todo ha salido perfecto" ha escrito la pareja en su cuenta de Instagram junto a un carrusel de fotos en las que se puede ver cómo han sido las primeras horas de vida de la pequeña. Felices por la llegada de este nuevo miembro a la familia, la pequeña ha convertido en hermano mayor a Hugo, el hijo de Marta Castro y Fonsi Nieto.

A pesar de la discrección con la que han llevado su relación, el pasado 30 de septiembre la pareja anunciaba la buena nueva con un emotivo video en el que mostraban su ya incipiente barriguita junto a unos patucos y las manos del pequeño Hugo acariciendo la barriguita de su mamá. "El corazón nos late más fuerte que nunca porque muy pronto seremos uno más. La emoción, la alegría y el amor que sentimos son tan grandes que es imposible explicarlo con palabras" escribieron entonces en la publicación. Además, la pareja reconocía que el camino hasta llegar ahí no había sido del todo fácil: "Ha sido un camino largo y no siempre fácil, pero ha sido un camino juntos, con esperanza y fe en cada paso. Nuestro mayor sueño se ha hecho realidad y ya viene en camino".