Morante de la Puebla abandona la UCI tras su trágica cornada: "He tenido un dolor inmenso y muchísimo miedo"

MADRID, 21 Abr. (CHANCE) -

Tras su apoteósica vuelta a los ruedos el Domingo de Resurrección en La Maestranza -con la presencia del Rey Juan Carlos en el palco de honor- después de anunciar su retirada de los ruedos el pasado octubre en Las Ventas, José Antonio Morante de la Puebla tenía una cita muy especial este lunes en la plaza de toros de Sevilla a pocas horas del pistoletazo de salida de la Feria de Abril con la tradicional noche del 'Pescaíto'.

Sin embargo, no fue la tarde esperaba, ya que mientras toreaba a su segundo astado -después de cortar una oreja al primero-, el torero sufría un fuerte revolcón y una tremenda cogida en el glúteo izquierdo, teniendo que ser operado de urgencia en la enfermería de la plaza.

Tras más de dos horas de intervención, y visiblemente dolorido, Morante abandonaba entre aplausos y gritos de ánimo La Maestranza en ambulancia para ser trasladado al hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz de la capital sevillana para continuar con su recuperación, y se hacía público el parte médico sobre su estado: "Herida por asta de toro en margen anal posterior con trayectoria de unos 10 centímetros, lesionando parcialmente musculatura esfinteriana anal y con perforación en cara posterior de recto de 1,5 centímetros. Lavado de herida, y reparación de pared rectal y aparato esfinteriano. Drenaje aspirativo en espacio postanal y retro rectal. Pronóstico: muy grave, le impide continuar la lidia, siendo hospitalizado".

Y demostrando una vez más que 'los toreros están hechos de otra pasta', el 'Genio de la Puebla' ha salido a media mañana de este martes de la UCI y ha sido trasladado a planta, donde se prevé que todavía permanezca unos días para controlar de cerca su evolución debido a la gravedad de la cornada.

Consciente de la preocupación de sus seguidores, Morante ha roto su silencio y ha revelado al periodista taurino Zabala de la Serna, del diario 'El Mundo', cómo se encuentra: "He pasado una noche un poco regular, de dormir poco. Y bueno, la verdad es que no he tenido mucho dolor. Tendré que estar unos días así como poco. Espero poder pasarlo con un poco de paciencia", ha expresado.

Apuntando que una de las consecuencias de su cogida es que no podrá ingerir alimentos por el momento y será alimentado de forma intravenosa, el diestro ha confesado que esta ha sido la cornada que más le ha dolido de toda su carerra. "He tenido un dolor inmenso y además muchísimo miedo porque vi que el toro me había cogido y pensaba que estaba sangrando. Cuando llegué a la enfermería y el sangrado era poco, me relaje bastante, pero sí que me dolió muchísimo" ha reconocido en las que son sus primeras palabras tras abandonar la Unidad de Cuidados Intensivos.

Además, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha podido hablar con Morante por teléfono y ha asegurado que le ha encontrado "bastante optimista, bastante fuerte, entero y con el deseo de una recuperación muy pronta", revelando que vio en su conversación con el maestro que "está pensando en volver" a pesar de que la recuperación "es complicada".