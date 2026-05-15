¿Por qué no estuvo Terelu en la presentación del libro de Alejandra Rubio? La presentadora responde

MADRID, 15 May. (CHANCE) -

El pasado 13 de mayo fue un día que el clan Campos tenía marcado en rojo en el calendario, Alejandra Rubio se convertía en escritora de manera oficial gracias a la salida a la calle de su primera novela, 'Si decido arriesgarme'. Y la presentación del libro la hizo arropada, como no podía ser de otra manera, por su pareja, Carlo Costanzia y con la marcada ausencia de su madre, Terelu Campos, y de su suegra, Mar Flores, que además ya había reconocido días antes que era desconocedora de la fecha de la presentación.

Ha sido minutos antes de su entrada a Telecinco, cuando Terelu Campos ha querido aclarar los motivos por los que no estuvo presente en el día de Alejandra: "Era una cosa para la prensa, de verdad, es que era sólo para prensa y yo no soy prensa, cariño. Trabajo en la prensa, pero no soy prensa".

No hay más misterio en esta ausencia materna para el debut literario de la nieta de María Teresa Campos. Terelu siempre le ha dado alas a su hija en todos los sentidos, como ella misma ha reconocido y esa autonomía pasa por no estar, al menos físicamente, en estas primeras veces.

Pero como madre estaba deseando abrir la novela de Alejandra y a primera vista, la opinión de Terelu es buena, le está gustando: "Lo que he leído hasta ahora, claro". Al igual que Mar Flores, la comunicadora ha recibido su ejemplar con una bonita dedicatoria, aunque por el momento y a diferencia de la modelo, no va a hacerla pública: "Pediré permiso".