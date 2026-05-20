Patricia Pardo, su romántica felicitación a Christian Gálvez en su 46 cumpleaños: "Eres mi hogar"

MADRID, 20 May. (CHANCE) -

Patricia Pardo y Christian Gálvez forman, desde principios de 2022, una de las parejas más enamoradas del panorama nacional. Meses después de confirmar su relación con la inolvidable frase pronunciada en directo por la presentadora, "si son rosas florecerán", se daban el 'sí quiero' en una íntima ceremonia celebrada en Galicia; y, un año después -en diciembre de 2023- daban la bienvenida a su primer hijo en común, Luca, con el que han formado la familia que siempre soñaron junto a las hijas de la periodista, Aurora y Sofía (fruto de su matrimonio con Fran Márquez, del que se separó en 2020).

Demostrando una vez más que viven en una permanente luna de miel y que no le importa que les tachen de "empalagosos" -como bromean en cada una de sus apariciones derrochando complicidad y dedicándose piropos y declaraciones de amor mutuas que reflejan que han encontrado en el otro a su media naranja y que están convencidos de que su relación será para siempre-, Patricia ha vuelto a confesar públicamente sus sentimientos por su marido en un día muy especial.

Christian cumplía este martes 19 de mayo 46 años y, como no podía ser de otro modo, la presentadora de 'Vamos a ver' le ha dedicado una romántica felicitación en redes sociales gritando a los cuatro vientos lo que el comunicador significa para ella.

"Refugio, remanso, calor, templo, familia... Eres mi hogar" ha comenzado el mensaje que ha compartido en Instagram junto a un carrusel de imágenes en blanco y negro de la sorpresa que ha preparado con sus hijos al cumpleañero, llenando su casa de globos y regalos para celebrar esta fecha tan importante en la intimidad después de cumplir con sus respectivos compromisos profesionales.

"Mi felicidad es verte llegar cada día y sentir tu amor en cada rincón de esta casa. Hoy tu mirada reflejaba la ilusión de tus "cachitos" esperándote. Estos regalos para el alma no tienen precio ni medida. Te amo" ha expresado a corazón abierto, sin ocultar lo mágico que es para ella ver la conexión que Christian tiene tanto con su pequeño Luca como con sus hijas Aurora y Sofía.

Una preciosa felicitación que Patricia ha terminado poniendo un toque de humor al preguntarle, en tono de broma, si es "en serio" que ya cumple 46 años, haciendo así referencia al gran momento que atraviesa su amor a todos los niveles.