Paz Vega, derrotada, reaparece explicando cómo se encuentra tras su ruptura de Orson Salazar

MADRID, 22 Abr. (CHANCE) -

En medio de uno de los momentos más complicados de su vida debido a su inesperada ruptura con Orson Salazar después de más de 25 años de amor, Paz Vega ha reaparecido ante las cámaras visiblemente triste y cansada para explicar cómo se siente y cómo está viviendo esta dura situación con el apoyo incondicional de sus hijos, Ava y Orson o su hermana Sara Vega.

"Es un momento muy difícil, lo estamos pasando un poquito regular y yo lo que agradezco es que nos estáis respetando" reconocía Paz en esta ocasión a la salida del domicilio de su hermana Sara donde la veíamos acompañada una vez más por su hijo. En cuanto a los graves desacuerdos económicos y la desconfianza por parte de la actriz hacia su marido que podrían haber sido el detonante de la separación, Paz prefiere guardarse los motivos para la intimidad: "Es que no voy a decir nada, de verdad, muchísimas gracias. Es que el día que tenga que decir algo lo diré, si lo tengo que decir algún día y si no pues nada".

Consciente de que empieza una nueva etapa de su vida y de que tiene que seguir adelante en el terreno personal y profesional, la actriz aprovechaba para pedirle a los medios que le dejen espacio y tiempo para reconstruirse tras este varapalo sentimental: "Os pido que me dejéis tranquilita estos días que tengo que hacer cuestiones de cosas. Intentar solucionar y empezar de nuevo. Recados y eso, el sentirme yo". Destacando el gran apoyo que están siendo para ella sus hijos y su hermana Sara Vega en estos momentos, Paz reconocía que no se encuentra del todo bien: "Sí, más o menos" sentenciaba cuando le preguntaban por su estado anímico.