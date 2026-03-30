Rafa Nadal y Xisca Perelló comparten su álbum fotográfico de vacaciones más familiar

MADRID, 30 Mar. (CHANCE) -

Tras muchos años de trabajo sin descanso, Rafa Nadal está disfrutando de un momento especialmente dulce en su vida a nivel personal y profesional en el que compagina a la perfección sus compromisos profesionales con su tiempo en familia. A pesar de la discrección que le caracteriza en su día a día, en esta ocasión el tenista ha recurrido a las redes sociales para compartir con sus seguidores unas bonitas imágenes de sus vacaciones en Bahamas junto a su mujer, Xisca Perelló y sus dos hijos, Rafael y Miquel.

Apostando por la tranquilidad, las playas paradisíacas y las aguas cristalinas, el matrimonio ha elegido para sus días de descanso la isla de Exuma, un archipiélago compuesto por más de 365 cayos situados en el océano Atlántico. Presumiendo de cercanía familiar, el tenista también cuenta con la compañía de parte de su familia en esta escapada como es el caso de sus padres, Sebastián Nadal y Ana María Perera o su hermana Maribel, entre otros amigos.

"Recientemente pasé días muy especiales con mi familia en Exumas. Un lugar único, lleno de hermosa naturaleza" ha escriito el tenista junto a varias fotografías de algunos de los momentos más especiales del viaje. Siempre agradecido, Nadal demostró su compromiso con el cuidado del planeta y la importancia de conservarlo: "Somos muy afortunados de disfrutar de lugares como este, y nos recuerda lo importante que es protegerlos para el futuro". "Siempre agradecido por estos momentos con mi familia" concluye en la publicación.