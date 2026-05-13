Roca Rey confirma su vuelta a los ruedos el próximo 15 de mayo en Jerez de la Frontera

MADRID, 13 May. (CHANCE) -

Finalmente las especulaciones se han confirmado y el torero Andrés Roca Rey regresará a los ruedos tras su grave cogida en La Maestranza de Sevilla el próximo viernes 15 de mayo en la plaza de toros de Jerez de la Frontera. Aunque su regreso ha estado en el aire hasta el último momento a la espera de la evolución de sus heridas, ha sido el propio torero el que ha confirmado su reaparición con un escueto comunicado en el que asegura que su evolución ha sido favorable en los últimos días.

Sin luga a duda, el pasado 23 de abril fue un día especialmente complicado para el círculo más cercano de Roca Rey tras sufrir una grave cornada de 35 cm en el muslo derecho por la que tenía que ser intervenido de urgencia en la misma plaza y trasladado posteriormente al Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz, en Sevilla. Día y noche al lado de su pareja, Tana Rivera no se ha separado del diestro peruano en ningún momento mostrando públicamente su preocupación tras haber vivido en directo la cogida mientras disfrutaba del espectáculo desde la plaza como una aficionada más.

Volcado en su recuperación para retomar sus compromisos profesionales cuanto antes, Roca Rey y Tana Rivera reaparecían juntos hace tan solo unos días durante la celebración de la comunión del hijo de sus amigos Tomás Páramo y María García de Jaime. También ellos han seguido muy de cerca el proceso de recuperación del torero peruano demostrando que forman parte de su círculo de amistades más íntimo siendo los primeros en compartir imágenes de la pareja en un ambiente muy distendido en un ambiente privado y alejado del foco mediático que les ha perseguido desde que se hizo pública su inesperada historia de amor.