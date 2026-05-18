La tajante reacción de María del Monte al ser preguntada por Antonio Tejado y el audio del robo

MADRID, 18 May. (CHANCE) -

María del Monte vuelve a estar en el foco mediático tras su entrevista más personal, en la que ha roto su habitual discreción para hablar tanto del durísimo robo que sufrió en su casa como de su relación con Isabel Pantoja. La artista, que siempre ha sido muy celosa de su intimidad, ha aprovechado su última aparición ante la prensa para marcar límites claros sobre hasta dónde está dispuesta a llegar y, sobre todo, para desmentir que se esté lucrando hablando de su vida privada.

Preguntada por la conversación filtrada con su sobrino Antonio Tejado después del robo, María se muestra contundente y visiblemente incómoda al sacar de nuevo a la luz aquel episodio. "Es que no lo he oído, ¿sabes? Entonces prefiero que no me digas nada", responde, dejando claro que no quiere alimentar más esa polémica ni revivir uno de los momentos más duros de su vida. Aun así, quiere remarcar que el asunto sigue su curso por las vías correspondientes: "Eso está donde tiene que estar y se verá lo que se tenga que ver". Con estas palabras, la cantante transmite que confía en la justicia y evita entrar en detalles que solo le generan dolor.

En cuanto a sus declaraciones sobre Isabel Pantoja en esa entrevista tan comentada, la artista opta por poner el foco en el presente y en la necesidad de pasar página. "Hay un principio que para vivir en el presente no hay que vivir en el pasado. Lleváis como veintitantos años, yo no sé", señala, dejando caer cierto cansancio ante las continuas preguntas sobre una etapa antigua de su vida que muchos se resisten a dejar atrás. Con esta reflexión, la cantante vuelve a insistir en que no quiere seguir anclada a una historia que pertenece al pasado y que prefiere centrarse en su realidad actual.

Además, ha aprovechado la presencia de las cámaras para lanzar un mensaje muy claro a quienes insinúan que podría haberse beneficiado económicamente de su entrevista: "Yo quiero dejar solo una cosa clara. Sigo sin cobrar por hablar de mi vida y de mi vida hablo cuando yo quiero porque para eso es mía". La sevillana recalca que mantiene sus principios intactos y que no ha recibido "ni un solo euro" por sentarse a hablar de cuestiones personales: "Mi concepto y mi idea es que mantengo las mismas líneas y no he cobrado nada por ello para quien piense lo contrario. Y bueno, pues bien".