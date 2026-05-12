Xabi San Martín da la cara por Amaia Montero tras las críticas en su regreso a La Oreja de Van Gogh

MADRID, 12 May. (CHANCE) -

La reaparición de Amaia Montero con 'La Oreja de Van Gogh' el pasado sábado en el primer concierto de su gira 'Tantas cosas que contar Tour 2026' en el Bizkaia Arena de Bilbao dos décadas después de dejar la banda, no ha sido la soñado.

Sus problemas de voz en algunas de sus canciones más emblemáticas provocaban numerosos memes y críticas en redes sociales, y no han tardado en surgir las especulaciones acerca de una posible cancelación de la gira debido a que la 'reina del pop' estaría "destrozada" por la "crueldad" de los ataques que ha recibido en su ansiado regreso al grupo.

"Me hablan de un bajón monumental de Amaia, esa ilusión que tenía se ha transformado en lo contrario. No se esperaba una reacción tan dura. Su entorno dice que está devastada y se está planteando si será capaz de soportar toda la gira si sigue este aluvión de críticas" ha revelado el reportero Álex Álvarez en 'El tiempo justo'.

Y mientras la cantante guarda silencio, Xabi San Martín, teclista y principal compositor de La Oreja de Van Gogh no ha dudado en dar la cara por su compañera y salir en su defensa en una entrevista concedida al diario 'El Correo'. "Ha currado muchísimo, no ha parado de trabajar. Mareaba al pobre técnico de sonido porque pedía repetir las canciones cinco veces. Es súper perfeccionista. Ha puesto sus energías en el trabajo. Ha dado clases de canto, ha recibido técnicas para manejar los nervios, la respiración... En plan obsesivamente perfeccionista", ha expresado sobre la preparación de Amaia antes del arranque de la gira.

"No es tonta, sabe perfectamente que la responsabilidad principal recaía en ella. Y lo ha vivido con una valentía y una templanza que yo creo que cualquiera de nosotros en su lugar se habría derrumbado. Yo, desde luego", ha reconocido haciendo alusión al primer concierto del grupo.

De ahí que aunque las críticas forman parte de "un juego que no deja de ser frívolo y hasta lógico" ha querido dejar claro que "no tiene nada que ver con nuestra realidad y hemos estado muy de espalda todos al momento meme".

Sin embargo, sí ha admitido los problemas de voz de Amaia, explicando que "los nervios le jugaron una mala pasada". "Se elevaba en una plataforma que se movía un montón, vibraba. Se puso nerviosa y perdió el tono, y lo reconoció en el escenario, porque es así de natural. Al día siguiente insistía en repetir porque es muy cabezota. Pero no hay necesidad de hacer ensayos delante de 15.000 personas. Siguió la plataforma, pero con menos altura y con otro tema que tenía más dominado. No descartamos recuperarlo más adelante, la gira es larga", ha afirmado, desmintiendo así los rumores de que su tour podría correr peligro por el estado anímico de la cantante.

Además, Xabi San Martín se ha pronunciado sobre su excompañera Leire Martínez, para la que no tiene más que buenas palabras tras su salida del grupo en octubre de 2024: "Hacia Leire no tenemos más que gratitud. Hemos estado media vida del grupo juntos. Te puedes imaginar, le debemos muchísimo".

Y aunque reconoce que actualmente no tienen relación "porque después de una separación que es dolorosa para todas las partes es normal que cada uno haya seguido su camino", sí ha asegurado que "no hay rencores" y que le desean lo mejor a la navarra en su carrera en solitario. "Le va realmente genial, está por Latinoamérica, su disco está funcionando de maravilla, se ha rodeado muy bien y de corazón, de corazón, que todas sus buenas noticias son buenas noticias para nosotros también" ha concluido.