En imágenes: así ha sido el evento de presentación de la nueva era de CHANCE

MADRID, 20 May. (CHANCE) -

CHANCE ha celebrado este miércoles 20 de mayo una nueva etapa y lo ha hecho a lo grande desde el espacio NUGA Castellana reuniendo a marcas, agencias de comunicación y creadores de contenido como Pablo Navarro, Leti Domenech, Iera González, Andy San, Camila Redondo o Necko Vidal entre otros.

Con la idea de acercar CHANCE a un universo cada vez más ligado al lifestyle, Sandra González, al frente de la estrategia editorial de esta área, ha sido la encargada de presentar esta nueva etapa del medio.

Durante su intervención, ha destacado que el sello informativo seguirá siendo una de las bases del proyecto, aunque ahora convivirá con una propuesta más inspiracional, enfocada a la moda, la belleza, la cultura y las historias capaces de conectar con el público desde otro lugar.

La presentación ha tenido lugar en NUGA Castellana, un escenario que, tal y como señaló la periodista, representa a la perfección la nueva identidad de CHANCE.

Un espacio pensado para unir tendencias, gastronomía, diseño y vida urbana, y que sirvió como telón de fondo para mostrar un vídeo que adelantó la dirección creativa y editorial hacia la que camina este vertical.

Antes de finalizar, la periodista subrayó que el objetivo no pasa únicamente por seguir ofreciendo información de actualidad, sino también por generar una conexión más cercana con la audiencia.

CHANCE incorpora nuevos formatos digitales, como las 'digital covers' y 'reels' en redes sociales, además de iniciativas y experiencias creadas específicamente para colaborar con marcas y reforzar el vínculo con su comunidad.