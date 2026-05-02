Mayo sabe a plan perfecto: la lista de experiencias que no puedes dejar pasar

MADRID, 2 May. (CHANCE) -

El mes de mayo se presenta potente: dos puentes de por medio y muchos, muchos planes que hacer con todos esos seres queridos que siempre están para celebrar lo bueno. Además, el buen tiempo parece que ha llegado para quedarse y con él, los planes al aire libre siempre son bien recibidos ¿Quieres ideas para disfrutar de estos fines de semana al máximo? Quédate porque te interesa.

LA VELADA QUE DESEAS CON QUIEN MÁS DESEAS... TAN SOLO A UN PASO

Como siempre, la restauración tiene un espacio primordial en nuestras agendas. Ya sabemos que todo plan comienza con una buena comida o cena y por eso es importante elegir bien los sitios en los que reunimos a nuestros más cercanos. Si buscas algo original, los nuevos sándwiches gourmet de VIPS te van a dejar sin aliento.

La marca ha reinterpretado su categoría más icónica y la lleva a un terreno más gastronómico con el lanzamiento de sus nuevos sándwiches gourmet. Conscientes de que el público ya no se conforma con lo conocido, pero tampoco quiere renunciar a ello, esta cadena de restaurantes se consolida como un punto de encuentro entre lo que apetece probar y lo que siempre funciona.

En cambio, si lo que buscas es adentrarte en un espacio que te haga viajar a Perú sin salir de Madrid, ‘La Mar Madrid’ es todo lo que necesitas: ubicado en la zona de Azca, el restaurante se presenta como el escenario ideal para reunirse con tus seres queridos y disfrutar de un espacio con elaboraciones como sus ceviches —limeño, nikkei o mixto—, tiraditos, causas y una selección de piqueos como el brioche de cangrejo, las croquetas limeñas o las conchitas.

ESCAPADAS QUE RECONFORTAN EL ALMA

Los conciertos no pueden faltar en este mes de mayo. La duodécima edición del festival ‘Sound Isidro’ regresa a la capital con una nueva programación que se celebrará en varias salas de la ciudad como Sala El Sol, La Riviera, Sala But, Sala Villanos, Café La Palma... y cuenta con el apoyo de Vibra Mahou, la plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas.

Y si quieres salir de la capital no hay de qué preocuparse, es el mejor mes para viajar a Marbella porque Mamzel at Finca Besaya, de Casanis Group, inaugura temporada con “Sauvage”. Allí podrás disfrutar de este show inmersivo que reúne a más de 20 bailarines internacionales sobre el escenario con impactantes vestuarios inspirados en personajes animales y criaturas salvajes que convierten cada actuación en una fantasía visual.

Y... ¿una escapada a Cataluña? TAIGA Campings & Resorts propone un viaje brillante a TAIGA Bassegoda Park, situado en el Alt Empordà de Cataluña: una experiencia ideal para descansar y conectar con un entorno único donde enamorarse de la astronomía, gozar la naturaleza y descubrir su gastronomía.

EXPERIENCIAS QUE LLENAN LOS DÍAS

¿Visitar tiendas y comprar las últimas tendencias? También es posible. Para los deseosos que deseen embriagarse de las colecciones de Polín et Moi con calma y sentir su identidad, la firma abre por primera vez las puertas de su hogar sin necesidad de cita previa en el Centro Comercial Moraleja Green: un espacio cálido, cercano y profundamente personal que ha sido concebido como la extensión natural de su universo.

Si en cambio prefieres disfrutar de la exposición de interiorismo, diseño y tendencias más influyente de España, Casa Decor Madrid, también puedes sacar las entradas y aventurarte en este universo con más de 50 espacios intervenidos por profesionales.

No podía faltar en nuestra agenda disfrutar de la secuela de 'El diablo viste de Prada' en los cines... Queda con tus amigos, familia o esa persona que enloquezca con el mundo de la moda y, en concreto, con el universo Runway para disfrutar de la película del año.

MIMARSE Y CUIDARSE: UN PLAN DE BIENESTAR PERSONAL QUE NECESITAS

¿Cuidarse y mimarse? Eso siempre es un planazo y con el ‘Método Equilibrio Mineral’ podrás experimentar y potenciar los beneficios de una hidratación mineral de máxima calidad entre los días 9 y 23 de mayo, de 12h a 13:30h en REAL Healthness Club. La experiencia de este programa de bienestar, impulsado por Solán de Cabras, Maxi Iglesias y REAL Healthness Club, combina mindfulness, entrenamiento e hidratación consciente, conectando cuerpo y mente para quienes buscan alcanzar su mejor versión.

Otra de las opciones es visitar el salón de belleza ‘You Glow Salón’ en la calle General Pardiñas, 95, de Madrid y, simplemente, dejarte mimar con el profesional Miguel Bling y su equipo. Allí vivirás una experiencia beauty sin precedentes, con un spa relajante, sillones que te hacen llegar al cielo y los mejores tratamientos capilares para lucir tu mejor versión.