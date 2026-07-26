Los planes que convertirán agosto en el mejor mes del verano

MADRID, 26 Jul. (CHANCE) -

Agosto está a la vuelta de la esquina y, con él, llega el momento de exprimir al máximo el verano. Tanto si te quedas en Madrid como si tienes pensado viajar, existen muchas propuestas para todos los gustos. Desde experiencias gastronómicas hasta citas culturales y actividades al aire libre, hemos seleccionado una serie de planes perfectos para compartir con amigos, en pareja o en familia y hacer que el mes más esperado del verano deje recuerdos inolvidables.

IBIZA, UN LUGAR PARA SOÑAR

En un momento en el que el lujo se redefine a través de experiencias auténticas y memorables, Mongibello Ibiza, el hotel de Concept Hotel Group, presenta esta temporada una programación cultural y gastronómica que va mucho más allá de una agenda de actividades.

(foto mongibello)

Música en directo, gastronomía mediterránea, cine bajo las estrellas, bienestar y encuentros sociales se dan cita en una propuesta diseñada para sumergir a huéspedes y visitantes en un estilo de vida profundamente mediterráneo.

(foto los felices)

Por otro lado, Los Felices, The Fashion Hotel, trae una propuesta difícil de ignorar: reúne diseño, música, bienestar, gastronomía y cine en torno a una misma forma de entender las vacaciones. Con una programación semanal y mensual abierta a huéspedes, residentes y visitantes, el hotel se afianza como uno de los enclaves más singulares de Ibiza para quienes buscan planes diferentes, creativos y con estilo.

EL AUTOCINE DE MADRID: LA CITA PARA TODOS LOS AMANTES DEL CINE

(foto autocine madrid)

Las noches de verano en Madrid tienen una nueva cita para los amantes del cine: Autocine Madrid ya ha dado comienzo y se mantendrá activa hasta el 28 de agosto, con películas para todos los públicos, música en directo y un ambiente pensado para disfrutar antes, durante y después de cada proyección.

DESCUBRIR DESTINOS ATRACTIVOS DE EUROPA A TRAVÉS DE LA GASTRONOMÍA

(foto S.A.L.T. Culinary Voyages)

Si este agosto buscas un plan diferente para tus vacaciones, los nuevos S.A.L.T. Culinary Voyages de Silversea proponen descubrir algunos de los destinos más atractivos de Europa a través de su gastronomía. Estas travesías, que recorren países como España, Portugal, Francia y el Reino Unido durante la temporada de la vendimia, combinan experiencias exclusivas, como catas de vino, almuerzos con chefs con estrella Michelin o búsquedas de trufas, para convertir cada parada en un auténtico viaje para los sentidos.

DEJA QUE TUS AMIGOS TE AYUDEN A CONQUISTAR TU PRÓXIMA CITA

Si estas semanas tienes una primera cita marcada en el calendario, quizá sea el momento perfecto para actualizar tu perfil y dejar que quienes mejor te conocen hablen por ti. La nueva función Friend's Take de Hinge permite que amigos y familiares añadan comentarios, fotos, vídeos o notas de voz para mostrar una versión más auténtica de tu personalidad, ayudando a que tus posibles 'matches' descubran cómo eres más allá de una simple foto o una breve descripción.

RESTAURANTES EN EL CENTRO DE MADRID PARA DISFRUTAR DE UNA VELADA INIGUALABLE

(foto casa ponzano)

Quizás lo hayas visto ya en algunas historias de Instagram, Casa Ponzano se ha colado en los perfiles de Melissa Villarreal, Marta Vidaurreta o Natalia Cebrían y no es para menos: se ha convertido en el punto de encuentro para sus comidas estivales. Ubicado en pleno barrio de Chamberí, el restaurante reúne todo lo que buscan quienes deciden quedarse en Madrid: una carta cuidada, un ambiente relajado y un espacio donde disfrutar de largas sobremesas y cenas que se alargan hasta la noche.

(foto Wingstop)

De Chamberí a Fuencarral con Wingstop. Tras su reciente apertura en Gran Vía, la compañía americana continúa reforzando su presencia en España con este nuevo enclave estratégico donde se incorpora una de las principales novedades de la marca: los Freezy Flavors, los nuevos helados de Wingstop, que pasan a formar parte de la experiencia y se estrenan en la carta de este local... Un espacio con 363m2 y una terraza con capacidad para 52 personas para disfrutar de las noches de verano.

LOS PLANES SOCIALES SE CONVIERTEN EN SALUDABLES, CHIC Y... SIN ALCOHOL

Las tardes son interminables y después de una larga jornada en la piscina, no hay nada mejor que disfrutar de un rato en el parque, en una plaza o en cualquier sitio donde poder hacer un picnic y matar el tiempo. No se trata solo de desconectar, sino de regalarse un momento para mimarse y pasarlo bien.

(foto bebidas cupper)

Para quienes eligen disfrutar de la vida social de manera consciente y prefieren opciones sin alcohol sin renunciar al estilo, Cupper ha presentado su nueva gama de infusiones frías ecológicas en lata. Limón, jengibre y rooibos; limón, lima y menta; y manzanilla, melocotón y naranja: tres bebidas que prometesn convertirse en el accesorio imprescindible de la temporada.

EL COMPAÑERO PERFECTO PARA QUE LOS MÁS PEQUEÑOS DISFRUTEN DE LAS AVENTURAS DEL VERANO

(foto osos amorosos)

Y si este verano los protagonistas de tus planes son los más pequeños de la casa, también hay espacio para sorprenderlos con un detalle especial. Los Osos Amorosos, la icónica marca nacida en los años 80, reivindican valores tan importantes como la felicidad, la amabilidad y la amistad, según un estudio realizado junto a Cloudco Entertainment. A través de sus entrañables peluches, los niños pueden descubrir y aprender estos valores de una forma cercana y divertida, convirtiéndolos en el compañero perfecto para acompañar las aventuras del verano mientras comparten tiempo de calidad en familia.