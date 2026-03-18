Isabel Preysler, protagonista del exclusivo 'front row' de Johanna Ortiz

Isabel Preysler (3d) durante el desfile de Johanna Ortiz que abre la próxima edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, a 17 de marzo de 2026, en Madrid (España). Ortiz, figura clave de la moda latinoamericana, abre el calendario oficial de la pasar - EUROPA PRESS REPORTAJES

MADRID, 18 Mar. (CHANCE) -

La semana de la moda más importante de nuestro país ya ha dado el pistoletazo de salida con algunas de las propueestas más esperadas para la colección de otoño-invierno 2026/2027. En esta ocasión era la diseñadora colombiana Johanna Ortiz la que exponía sus diseños sobre la pasarela dentro del marco de la 83º edición de la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid.

En un emplazamiento de lujo como el emblemático Círculo de Bellas Artes, la diseñadora contó con el apoyo de algunos de los rostros más importantes de la alta sociedad española que demostraron ser grandes seguidoras de sus propuestas. Un ejemplo de ello fueron Laura Vecino, Sassa de Osma o Sofía Palazuelo que siguieron el desfile sin perder detalle de lo que sucedía sobre la pasarela desde el 'front row'.

Junto a ellas, también Isabel Preysler disfrutó de este desfile cada día más presentes en los actos sociales de los que ha estado más retirada en los últimos meses. Especialmente relajada y sonriente, Isabel coincidió en la cita con la cuñada de su hija Tamara Falcó, Amparo Corsinni, con la que demostró compartir una relación muy cordial.

Al igual que el resto de asistentes, la 'reina de corazones' lució para la ocasión uno de los diseños de Johanna con el que presumió de elgancia y sofisticación a partes iguales. Esta vez, Isabel optó por el kimono 'alma majestuosa' confeccionado en terciopelo negro y verde con estampado tropical de palmeras. Para completar el estilismo, optó por una elegante sandalia trenzada en color negro y complementos en dorado.