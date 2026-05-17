Del minivestido al pantalón 'wide flare': las prendas de rayas que dominarán la temporada

MADRID, 17 May. (CHANCE) -

Sí, las rayas están de vueltas y no porque sean una tendencia este año, sino porque cada vez que iniciamos la temporada estival, este estampado está presente en multitud de prendas de vestir: vestidos, camisetas, pantalones o camisas oversize... está en todas partes. Aunque pueda parecer un clásico recurrente, su encanto reside en que nunca se va del todo, solo que vuelve renovado y con muchas ganas de colarse en nuestro armario.

Al final este tipo de prendas se convierten cada verano en un recurso imprescindible dentro del armario gracias a su capacidad para transmitir frescura, dinamismo y elegancia al mismo tiempo. Durante la época estival, los tejidos ligeros y los diseños visualmente limpios ganan protagonismo, y las rayas aportan precisamente esa sensación de orden y ligereza que encaja perfectamente con los días soleados. Además, evocan un estilo mediterráneo y marinero que nunca pasa de moda, que permanece en el tiempo como si siempre hubiese convivido con nosotros, convirtiéndose en una apuesta segura tanto para looks casuales como para estilismos más sofisticados.

EL ESTAMPADO DE RAYAS SE CONSOLIDA GRACIAS A SU VERSATILIDAD

Otro de los grandes beneficios de estos estampados es su enorme versatilidad. Dependiendo del grosor de la raya, dirección o combinación de colores, pueden estilizar la silueta, aportar volumen o generar un efecto visual mucho más moderno y llamativo. Por eso, hay ciertos detalles que debemos tener en cuenta antes de vestirlas:

Las rayas verticales, por ejemplo, suelen asociarse con una imagen más estilizada y elegante, mientras que las horizontales transmiten un aire relajado y desenfadado, ideal para el verano. Esta variedad permite adaptarlas fácilmente a diferentes tipos de cuerpo y estilos personales, haciendo que cada look tenga personalidad propia.

Estos estampados son diseños que han permanecido vigentes generación tras generación porque consiguen reinventarse continuamente sin perder su esencia. Incorporar rayas a nuestros looks estivales no solo añade frescura visual y elegancia, sino que también demuestra una sensibilidad por la moda práctica y funcional, capaz de unir comodidad, tendencia y sofisticación en una sola prenda.

IDEAS PARA QUE ESTE VERANO LUZCAS TU MEJOR VERSIÓN CON RAYAS

MINIVESTIDO DE MARÀVIC – 129 EUR

En manos de MarÀvic, las rayas adquieren una personalidad mucho más vibrante, divertida y maximalista, sobre todo en su nueva colección Paradise con combinaciones cromáticas llamativas y estampados llenos de energía que invaden algunas de sus siluetas más reconocibles. Un ejemplo de ello es este minivestido con mangas abullonadas, perfecto para quienes entienden el verano como una sucesión de cenas improvisadas, terrazas o escapada de fin de semana.

JERSEY TACTO SUAVE DE CORTEFIEL – 9,99 EUR

A pesar de las altas temperaturas en esta época del año, no puede faltar en nuestro armario un jersey de punto suave que nos acompañe en esas noches más frescas, como este de Cortefiel con rayas oscuras en fondo blanco y escote redondo, perfecto para combinar con cualquier pantalón o falda.

PANTALÓN WIDE FLARE CLASSIC DE PEDRO DEL HIERRO – 139 EUR

Otra opción es apostar por un total look a rayas, como este de Pedro del Hierro en color rosa que es, sin lugar a duda, una apuesta vencedora para cualquier plan este verano: pantalones wide flare classic y top de lino a juego.

CAMISA CON LAZADA DE ZARA – 25,95 EUR

Por último, esta camisa de cuello subido con lazada y manga sisa de Zara puede elevar cualquier estilismo. Combínala con un pantalón de tiro alto y pernera fluida, sandalia de tacón y clutch de mano... y ya tienes el look perfecto para cualquier cena o comida al aire libre.