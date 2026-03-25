De la pasarela a tu armario: las tendencias de la MBFW que van a marcar este otoño/invierno

Backstage Pedro del Hierro - MBFWMADRID

MADRID, 25 Mar. (CHANCE) -

Atenta porque el otoño/invierno que viene no es cómo lo imaginas (y Madrid tiene mucho que decir). En el calendario global de la moda, hay cinco ciudades que concentran todas las miradas temporada tras temporada -Nueva York, Londres, Milán, París y Copenhague- y, cada vez con más fuerza, Madrid. La Mercedes-Benz Fashion Week no solo reafirma su lugar dentro de ese mes, sino que empieza a perfilar algo aún más interesante: una identidad propia que se reconoce en la pasarela.

Lo que se ha visto estos días deja una sensación clara. No se trata solo de tendencias aisladas, sino de una manera distinta de entender la moda. Las siluetas cambian, los tejidos hablan y las prendas dejan de acompañar al cuerpo para empezar a dialogar con él. El próximo otoño/invierno no va de pasar desapercibida.

Más volumen, más intención: El globo se queda

Olvídate de las siluetas pegadas al cuerpo como norma. Esta temporada, el volumen toma el control y lo hace en forma de silueta globo: pantalones, faldas y tops que se expanden y crean una nueva proporción. En desfiles como los de JC Pajares, Pedro del Hierro o Coosy, esta tendencia no solo se veía, se imponía. No es exageración, es intención y es marcar tendencia sin pedir permiso.

La blazer estructurada que te llenara de actitud

Si hay una prenda que redefine el concepto de poder esta temporada, es la blazer estructurada. Hombros marcados, cortes precisos y una construcción muy pensada elevan esta pieza clásica. Firmas como The Label Edition, Isabel Sanchis o Pedro del Hierro la reinterpretan como algo más que un básico: es presencia, es seguridad, es postura. No hace falta decir nada cuando la silueta ya lo dice todo.

Un solo color, todo el mensaje

En medio de siluetas potentes, el color decide simplificarse. Los looks monocolor se imponen como una forma de vestir sin distracciones, donde todo gira en torno a la forma y el tejido. Coosy, Simorra y Agatha Ruiz de la Prada lo demuestran: un solo tono puede ser más que suficiente cuando está bien construido. Minimalismo, sí, pero con intención.

Los volantes se mueven (y contigo)

Puede que pienses que los volantes ya lo han dicho todo, pero no. Esta temporada vuelven con más fuerza, más volumen y, sobre todo, más intención. En propuestas como las de Johanna Ortiz, Lola Casademunt o Juan Vidal, cada movimiento genera algo hipnótico en cómo las prendas respondían al cuerpo. No es solo estética: es actitud en movimiento.

El tejido que cambia las reglas: el terciopelo es el nuevo protagonista

Y si hablamos de lo que realmente cambia el cómo vestimos —no solo el qué—, hay un protagonista claro: el tercipelo. Frente al cuero de siempre, más rígido y evidente, aparece este material más suave, más cálido y sin duda, más elegante. En desfiles como los de Pedro del Hierro, Claro Couture o Erroz, el terciopelo aporta una sensación distinta: prendas que apetecen llevar, y que conectan con una idea de lujo más cercana.

Puede que todavía no lo notes en la calle, pero todo esto ya está en marcha. Poco a poco, casi sin darnos cuenta, esas siluetas más amplias, esos looks de un solo color o esos tejidos más suaves empezarán a formar parte de nuestro día a día. Y cuando pase, tendrá mucho que ver con lo que está ocurriendo ahora mismo en Madrid.