MADRID, 6 Ago. (CHANCE) -

La promoción de 'La Odisea' ha vuelto a dejar imágenes que recordaremos siempre. En esta ocasión, ha sido Charlize Theron quien se ha convertido en la protagonista durante el estreno de la película en Corea con un vestido trampantojo con efecto dos piezas con el que ha presumido de abdominales a sus 50 años y... nos ha encantado.

@charlizeafrica

El estilismo de la actriz apuesta por un minimalismo de fuerte impacto visual, donde la pureza de las líneas y la precisión de las proporciones construyen una imagen contemporánea: de inspiración arquitectónica, la paleta monocromática del vestido en negro refuerza una estética sobria, elegante y atemporal donde la ausencia de elementos superfluos potencian una actitud segura.

EL VESTIDO TRAMPANTOJO DE CHARLIZE THERON DEMUESTRA QUE EL LUJO SILENCIOSO SIGUE DOMINANDO LA MODA

Se trata de un vestido firmado por Celine, concebido para jugar con la percepción a través de un estratégico recorte curvo en la cintura que simula la separación entre un top estructurado y una falda de largo maxi. Es precisamente por este 'corte' por el que quedan al descubierto sus impresionantes abdominales, presumiendo así de su espectacular estado físico a sus 50 años.

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El acabado satinado del tejido aporta profundidad, mientras que la construcción de la prenda equilibra sensualidad y rigor, convirtiendo el diseño en un ejercicio de refinamiento contemporáneo característico de la maison.

El conjunto se completa con unas botas blancas de punta redondeada que rompen la continuidad del negro absoluto, aportando una nota de frescura; unas gafas de sol y unos discretos pendientes, dando como resultado un estilismo de elegancia contenida, espíritu vanguardista y una marcada influencia del lujo silencioso.