Sofisticación y elegancia en la exclusiva cena inaugural de la MBFW en el Teatro Real

MADRID, 17 Mar. (CHANCE) -

Comienza la semana de la moda más importante para nuestro país con la llegada de la 83º edición de la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid. Con muchas ganas de conocer las nuevas tendencias para la temporada otoño-invierno 2026/2027, los grandes seguidores de la moda de nuestro país esperan las propuestas de los diseñadores más conocidos que, además, han logrado hacerse un hueco en el complicado panorama de la moda internacional.

En esta ocasión el Teatro Real de la capital abrió sus puertas para una noche muy especial en la que acogió la cena inaugural de esta nueva edición de MBFW en la que se dieron cita grandes nombres de la moda española como fue el caso de diseñadores como Agatha Ruíz de la Prada, Lola Casademunt, Hannibal Laguna, Alejandro Palomo o Teresa Helbig. "La moda española está en un estado de efervescencia total. Entre otras cosas porque creo que el valor que tiene hoy en día la moda de autor está de manifiesto y creo que le estamos prestando la atención que requiere" explicaba el propio Hannibal Laguna ante las cámaras.

Como no podía ser de otra forma, además de los protagonistas de esta semana de la moda española, también muchos otros rostros conocidos de la sociedad española disfrutaron de la velada en un ambiente único enle que pudimos ver cuidados looks elegidos para la ocasión. Este fue el caso de las influencer Lola Lolita, Gigi Vives o Ana Cristina Portillo.

En una etapa muy dulce de sus vidas en la que esperan convertirse en mamás de nuevo, Ana Peleteiro y María Fernández Rubíes también demostraron que la moda y el embarazo se pueden compaginar a la perfección presumiendo de curvas ante los focos.