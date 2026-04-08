La Reina Letizia, sorprendida con dos regalos personalizados en su reaparición tras la Semana Santa

MADRID, 8 Abr. (CHANCE) -

La Reina Letizia ha retomado este martes su agenda oficial tras disfrutar de sus vacaciones de Semana Santa con el Rey Felipe, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía en Madrid -sorprendiendo con su inesperada aparición en una procesión en Carabanchel el Viernes Santo, y en el concierto de Rosalía junto a sus hijas un día después- para presidir el acto de conmemoración del 10º aniversario del programa Talento Joven de la Cámara de Comercio de España.

Un evento protagonizado precisamente por los jóvenes talentos a los que este programa de formación ha ayudado a la inserción laboral y a encontrar un empleo adaptado a sus intereses, formación y capacidades, en el que su Majestad ha recibido inesperadamente dos regalos de los participantes mientras se hacían una foto de familia para el recuerdo.

En presencia de la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, una chica se ha acercado a Doña Letizia para entregarle una lámina personalizada realizada a mano con un dibujo de ella misma con el mismo look que ha lucido para al ocasión -un estilismo primaveral protagonizado por un dos piezas de estreno en color marfil y una favorecedora blusa de seda en tonos rosas y naranjas-, que la madre de la Princesa Leonor ha agradecido emocionada con una gran sonrisa, mostrando a la prensa su regalo.

Las sorpresas no han terminado aquí, ya que a continuación otra joven le ha obsequiado con un bolso marrón confeccionado en un tejido blanco con asa al hombro, que la Reina ha admirado al detalle bromeando con su autora al haber incluido el código postal en el diseño.

Feliz por estos inesperados regalos, Doña Letizia se los ha dado a uno de los miembros de su equipo antes de regresar a su puesto en el centro del grupo para poner punto y final al posado de grupo con los protagonistas del décimo aniversario del programa Talento Joven de la Cámara de Comercio.