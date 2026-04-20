El Rey Juan Carlos, su último plan en Sanxenxo con la infanta Elena antes de poner rumbo a Cascais

MADRID, 20 Abr. (CHANCE) -

El pasado martes, tres días después de recibir un premio en la Asamblea de Francia por su libro de memorias 'Reconciliación' -un acto en el que estuvo arropado por las infantas Elena y Cristina, y su nieto Froilán-, y de hacer una parada 'técnica' en Vitoria para ver a su médico de confianza, Eduardo Anitua, y someterse a un completo chequeo, el Rey Juan Carlos aterrizaba en Vigo en su primera visita del año a Galicia para disfrutar de las regatas de Sanxenxo.

Normalizando poco a poco sus viajes a España tras asistir dos semanas antes a la reaparición de Morante de la Puebla en Sevilla el Domingo de Resurrección, y mientras continúa un debate abierto sobre si el Emérito debería regresar definitivamente a nuestro país teniendo en cuenta sus 88 años de edad, el padre del Rey Felipe VI ha disfrutado de unos días de lo más completos en la localidad gallega.

Además de reencontrarse con su 'núcleo duro' -liderado por Pedro Campos, armador de 'El Bribón', en cuya casa ha vuelto a alojarse- y de visitar algunos de sus restaurantes favoritos de la zona (especializados en marisco de la Ría), Don Juan Carlos ha recibido la visita de la infanta Elena y ha podido salir a regatear con su hija, que una vez más ha vuelto a mostrarle su apoyo incondicional.

Mientras se encontraba en Sanxenxo, el diario francés 'Le Figaro' ha publicado una entrevista en la que el Monarca asegura que su nieta Leonor "debería tener más protagonismo en la Corona" y una mayor presencia institucional como futura Reina de España, y en la que reconoce que "con el Gobierno actual las cosas no deben ser fáciles para mi hijo".

Unas palabras que han desatado un gran revuelo, y sobre las que Don Juan Carlos no ha querido pronunciarse este domingo en sus últimas horas en Galicia, en las que ha vuelto a salir a navegar con doña Elena -demostrando así que está en plena forma a pesar de sus problemas de movilidad- antes de abandonar Sanxenxo para poner rumbo a Cascais (Portugal) en su avión privado para visitar a un íntimo amigo suyo que estaría delicado de salud.