Rocío Flores le manda un recado a Terelu Campos antes de su cara a cara en '¡De viernes!'

Rocío Flores en los Army Awards 2026 - EUROPA PRESS

MADRID, 11 Ene. (CHANCE) -

Rocío Flores protagonizaba un nuevo scoop esta semana en '¡De viernes!' para hablar por primera vez sobre cómo vivió la emisión del documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' tras su victoria judicial contra la productora del programa y aseguró que su madre le había destrozado la vida haciendo ese espacio.

Tras la emisión de las imágenes, los colaboradores del programa le lanzaban preguntas a la joven que tendrá que responder la semana que viene en plató y Terelu se interesaba por saber qué había sentido Rocío al escuchar la historia de su madre con su padre.

Una pregunta que ha sorprendido muy y mucho a la nieta de Rocío Jurado, ya que al recordársela en la alfombra roja de los Army Awards, aseguraba que "Terelu se podría haber acordado de la entrevista que me hizo la vez anterior, que contesté esa pregunta, pero bueno...".

Sin pelos en la lengua, Rocío confesaba que le es indiferente pensar que su madre le va a responder de nuevo porque ya ha sido mucho lo que ha contado de ellos en televisión: "Te parece poco todo lo que ha hecho, ¿no? No sé, la verdad es que no lo sé ni tampoco lo voy a pensar".

Por último, también se le preguntaba sobre la posibilidad de que su padre, Antonio David, vuelva a un programa de televisión después de años alejado y contestaba de manera ambigua que "no tengo ni idea, no creo por el momento".