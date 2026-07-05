Alessandro Lequio disfruta de sus dos grandes apoyos: su mujer, María Palacios, y su hija

MADRID, 5 Jul. (CHANCE) -

Alejado del foco mediático desde su salida de Mediaset en noviembre de 2025, Alessandro Lequio atraviesa una etapa marcada por la tranquilidad y su vida familiar. El italiano, que durante años fue uno de los rostros más reconocibles de la televisión, centra ahora su día a día en su entorno más cercano, formado por su mujer, María Palacios, y la hija que tienen en común, Ginevra, con quienes disfruta de una vida mucho más discreta.

Precisamente, la pareja ha sido vista en el centro de Madrid disfrutando de una comida con unos amigos en uno de los restaurantes más conocidos de la capital. En un ambiente distendido, Alessandro llegó unos minutos antes que su mujer y su hija, antes de reunirse con el resto de los comensales para compartir un almuerzo que se prolongó durante varias horas.

A la salida del restaurante, Lequio y María Palacios se mostraron de lo más sonrientes mientras se despedían con cariño de sus acompañantes. La pareja esperó tranquilamente a que el aparcacoches les entregara su vehículo antes de poner rumbo a casa, dejando una imagen de absoluta normalidad y complicidad.

Aunque se mantiene alejado de la pequeña pantalla, Alessandro continúa muy implicado en la Fundación Aless Lequio, creada en memoria de su hijo y desde la que trabaja junto a Ana Obregón para impulsar la investigación contra el cáncer. Un proyecto al que dedica buena parte de su tiempo y que se ha convertido en una de sus principales prioridades.

Por su parte, María Palacios continúa desarrollando su faceta como comunicadora y presentadora de contenidos digitales, siempre con un perfil discreto y alejada del foco mediático, manteniendo la privacidad que ambos han buscado preservar en los últimos años.