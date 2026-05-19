Antonio Banderas responde tajante a las especulaciones sobre su ruina económica: "¡Soy amenazantemente feliz!"

MADRID, 19 May. (CHANCE) -

Antonio Banderas está en el punto de mira desde hace unos días por las informaciones que apuntan a que estaría en una delicada situación económica debido a que su gran proyecto y en el que ha estado volcado en los últimos años, el Teatro del Soho CaixaBank de su Málaga natal, estaría en números rojos y arrastraría pérdidas que superarían los 2,5 millones de euros.

Ante las especulaciones sobre su supeusta bancarrota, el actor ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales en el que, negando su ruina, deja claro que puede "asumir sin ningún problema" el "déficit económico" que acarrea el tipo de espectáculos que quiere hacer y en los que lo único que busca es la "excelencia" en su compromiso con la ciudad que le vio nacer.

"Hola amigos. Me resulta desolador tener que dar de nuevo explicaciones que he repetido, una y otra vez, sobre mis objetivos en mis proyectos teatrales. La ruina de la que se me hace víctima en determinados medios no existe. Lo siento por aquellos que pudiesen encontrar un cierto placer en que esto fuese así", ha comenzado su mensaje.

"El proyecto del Teatro del Soho CaixaBank es un proyecto donde solo me planteo un objetivo: hacer las cosas como creo que se deben hacer y tratar de buscar la excelencia en nuestras producciones, más allá del déficit económico que estos acarreen, y que, gracias a Dios, puedo asumir sin ningún problema. Ese es el pacto con mi pasión por el teatro, por mi ciudad, y conmigo mismo", ha reconocido rotundo.

Como ha querido dejar claro, "si hubiese querido ganar dinero habría sido muy fácil. Pero he preferido hacer producciones grandes, donde he dado trabajo a cientos de personas, y he disfrutado como no lo había hecho en toda mi carrera". "La noticia es que voy a seguir haciéndolo" ha asegurado, orgulloso de que su Teatro del Soho Caixabank "es una empresa privada sin ánimo de lucro que más bien opera como un teatro público. No recibe subvenciones de dinero público y no lo hará mientras yo esté vivo".

"El año pasado metimos en el Soho, contando con la producción que recaló en Madrid, casi 200.000 espectadores. Hemos logrado romper moldes en estos años y lo vamos a seguir haciendo", ha añadido finalizando su comunicado con una contundente declaración de intenciones: "No, amigos míos, no estoy arruinado, ¡estoy a tope! ¡Y soy amenazantemente feliz! Hasta la vista, babies".

Horas después, Antonio ha reaparecido en la gala de la IV edición de los Premios Talía de la Academia de las Artes Escénicas de España y, derrochando cercanía y amabilidad a su paso por el photocall, se ha reafirmado en que no está en bancarrota como se ha especulado.

"Yo no tengo nada contra los empresarios que buscan una remuneración por el riesgo que corren, todo mi apoyo, yo no lo hago así, pero es una elección personal que nada tiene que ver con la dinámica de esta profesión. Esta profesión necesita que entren fondos para poder pagar a los actores y después presentar una cuenta de resultados al final de año que den positivo para que esto no se hunda. Pero yo lo trabajo desde otro punto de vista, casi como una fundación. Yo lo que hago son unas inversiones muy fuertes, como yo creo que deben de hacerse las obras. Si yo hubiera hecho 'Company' o 'Gypsy' y en vez de meter 12 piezas de cuerda, violines, violas, cellos, meto a un pianista, o sea, un teclado con todo sampleado, pues me ahorro 12 sueldos, pero yo lo quiero hacer como yo creo que se debe hacer. Yo sabía de antemano que no me iba a hacer millonario, iba a gastar dinero así, pero el placer de hacer las cosas como creo que se debe hacer es inenarrable y nada más, pero además no estoy arruinado" ha expresado con una sonrisa.

Asegurando que "no me he tomado tan en serio" que se diga que está en una delicada situación económica, el actor ha explicado que "efectivamente puede que haya un millón o dos millones de déficit en alguna obra, pero el teatro funciona como un reloj. Son compañías que cuestan 150, 170 mileuros a la semana, son muy caras de llevar, pero yo lo asumo. Hemos estado llenando los teatros, pero no da para esos pagos". "Fíjate, si yo estuviera arruinado, no les hubiera subido el sueldo como lo he hecho hace cuatro semanas, pero no solamente les he subido, 18%, es decir, estamos muy contentos con nuestros trabajadores" ha revelado.

"Yo no he perdido la ilusión nunca y sobre todo con el teatro que tiene muchísimo sentido en los tiempos en los que vivimos, donde la inteligencia artificial se lo va a comer prácticamente todo, el tener la posibilidad de practicar un arte donde lo humano es lo que vence" ha reconocido, orgulloso d su labor al frente del Soho CaixaBank.

Además, Banderas se ha pronunciado sobre las comentadísimas declaraciones de Javier Bardem en el Festival de Cannes afirmando que España es un país machista: "Bueno hasta cierto punto puede que tenga razón, pero no España, cuidado, yo iría un poco más lejos, en el mundo entero yo he visto actitudes machistas en los Estados Unidos, en Francia, en Italia, en muchos países, todo lo que ha ido pasando últimamente a muchos hombres nos ha pillado con el pie cambiado, eso hay que reconocerlo, y tenemos que resetearnos en una forma distinta de relación con el mundo femenino. Esa es una verdad que hay que reforzar, por lo tanto, no voy a discutir en ese sentido con Javi Bardem".

Por último, el malagueño también ha opinado sobre las críticas a actrices como Demi Moore por su excesiva delgadez. Como ha comentado, "me parece que cada uno hace con su vida lo que quiere. Lo que pasa es que sí es bien cierto que todos los que somos personajes públicos, sí que de alguna forma uno se acostumbra a estar sometido al análisis continuo y a la crítica. Entonces hay que asumirlo y ya está. También de envejecer, en la fase de que nos estropeamos, tu maduras".

"Yo voy a cumplir 66 años y me encuentro muy bien y me parece una dicotomía extraordinaria cómo me siento. Yo siempre pensé que cuando tuviera 66 años me iba a mover con un bastoncillo" ha desvelado, reconociendo que sí le importa "envejecer porque me gustaría vivir mil años como si tuviera la edad que tengo ahora".