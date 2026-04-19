Cristina Pedroche desvela cómo ha sido el bautizo de su hijo Isai y cómo está viviendo la maternidad

MADRID, 19 Abr. (CHANCE) -

Cristina Pedroche ha vuelto a mostrar su faceta más solidaria este 19 de abril al participar en la XIII Carrera "Madrid en Marcha contra el Cáncer", organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer, que ha llenado de camisetas verdes el corazón de la capital para recaudar fondos y dar visibilidad a la enfermedad. La presentadora, que se ha unido al pelotón junto a miles de corredores, ha querido subrayar lo especial de la cita: asegura que se siente "súper orgullosa" de poder dar visibilidad a la asociación y "apoyar a los enfermos, a sus familiares, a que se sientan vistos, cuidados, apoyados y queridos", y confiesa que para ella "hoy es un día muy especial".

Preguntada por la importancia de la prevención, ha insistido en que el cuidado empieza por uno mismo y por la implicación colectiva. "Lo importante es que nos cuidemos y que nosotros, de forma individual, hagamos lo nuestro, pero que también ayudemos a las asociaciones contra el cáncer, que nos ponen luego todos los recursos por si se diera esto, que al final, por desgracia, a todos nos ha tocado esta enfermedad", ha explicado, recordando que casi todo el mundo tiene algún familiar o amigo afectado. En su caso, cuenta que se cuida con "mucho deporte, mucha salud, mucha alimentación, intentando dormir", algo más complicado con niños, pero que sigue siendo una prioridad junto con gestos sencillos como beber agua y descansar siempre que puede.

En esta jornada, la colaboradora ha querido dedicar el esfuerzo "a todas las personas que de una manera u otra han pasado por el cáncer", con el deseo de que "se sientan amigos, se sientan apoyados, se sientan que cada paso vamos a darle cuenta". Considera que actos tan multitudinarios sirven para sacar la enfermedad de la intimidad y la vergüenza: "Es una enfermedad que se vive como en la intimidad, como de forma privada, como que nos da vergüenza decirlo y que se sientan vistos, que se sientan que somos muchos los que estamos apoyándoles, yo creo que es una cosa muy especial también".

La presentadora también ha aprovechado los micrófonos para mandar un mensaje claro a los jóvenes sobre el tabaco, uno de los grandes factores de riesgo. Ante la pregunta sobre la presión social para empezar a fumar, ha sido tajante: "Que no fumen, o sea, que no fumen por favor". Reconoce que hay gente de su generación que se enganchó de jóvenes y "no tenían mucha información", pero insiste en que ahora, con todo lo que se sabe, no hay excusa: pide "por favor, que nadie fume".

Su presencia en esta carrera solidaria llega tan solo unos días después del bautizo de su hijo Isai, que ella y Dabiz Muñoz han celebrado en Madrid en una ceremonia íntima llena de simbolismo. El pequeño, nacido en julio de 2025, ha sido bautizado en la iglesia de Santa Eulalia de Mérida, en el barrio de Vallecas, un templo situado en la calle Los Pedroches, un guiño muy especial para la colaboradora por su apellido y sus raíces en la zona. Sobre cómo lleva la maternidad en esta etapa, asegura que "va muy bien, va muy bien", hasta el punto de que hoy ha podido estar en la carrera dejando a los niños al cuidado de su madre: "Mira, tan bien que hoy puedo estar aquí, que me fío, se los dejé a mi madre y no estoy mal", bromea, aunque reconoce que va a correr "con el móvil en la mano por si pasa algo".

Del bautizo solo adelanta que "fue muy bonito", sin entrar en demasiados detalles para preservar la intimidad de la familia, mientras continúa encadenando compromisos profesionales y actos solidarios. A su lado, Dabiz Muñoz también se ha mostrado entregado a la causa, sumándose al espíritu deportivo de una mañana en la que la pareja ha cambiado la alfombra roja por el asfalto y ha unido fuerzas con miles de personas para correr, literalmente, contra el cáncer.