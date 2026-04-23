MADRID, 23 Abr. (CHANCE) -

Alejada del foco mediático desde hace meses, Fabiola Martínez parece haber encontrado calma y mayor lucidez en su vida. Desde su separación de Bertín Osborne, su nombre ha seguido vinculado al del cantante, sobre todo por las polémicas que él ha protagonizado en torno a su vida sentimental, a su hijo con Gabriela Guillén o a su situación económica. Ahora, con las aguas más tranquilas, la modelo venezolana ha querido recuperar el protagonismo para hablar de su presente, de su exmarido y de su compromiso con la causa que más le importa: su hijo Kike y la fundación que lleva su nombre.

Inmersa en el trabajo de la Fundación Bertín Osborne, que estará a punto de pasar a llamarse Fundación Kike Osborne en honor a su hijo con discapacidad, Fabiola ha asumido con naturalidad el papel de presidenta y gestora principal de los proyectos. La organización, fundada para canalizar ayuda a familias con hijos con necesidades especiales, ha ampliado su alcance con iniciativas como talleres de salud mental, planes de capacitación y proyectos solidarios que recorren ciudades como Valladolid, donde ella ha estado presente en los últimos actos institucionales.

En ese contexto, también ha querido reconocer el papel de su exmarido. "La fundación la llevo yo desde hace muchísimos años, casi desde que la fundamos. Y bueno, él está cuando le necesitamos, cuando necesitamos que dé ese pequeño empujón al que yo no llego, él está", explica, dejando claro que, aunque su vida personal haya tomado caminos diferentes, su lazo por la causa se mantiene intacto.

Como venezolana, también ha querido posicionarse sobre las recientes declaraciones de Carlos Baute, quien ha vuelto a mostrar su indignación y su postura crítica frente a la situación política en Venezuela. La intérprete, siempre muy comprometida con su país, ha apoyado públicamente el deseo de una transición pacífica y el fin de la dictadura, compartiendo mensajes de esperanza y criticando con dureza a Nicolás Maduro.

En este sentido, Fabiola ha relativizado las reacciones emocionales del propio Baute, que en algunos momentos ha cargado fuertemente contra el régimen, incluso con declaraciones que han generado controversia. "Hay veces que con la emoción se nos va un poco la pinza, pero bueno, ha rectificado, es de sabios rectificar", comenta, valorando que quiere aclarar las cosas sin entrar en polémicas.