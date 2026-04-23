Raquel Bollo responde a los que llaman a su caseta en la Feria de Abril la de la "traición" a Gloria Camila

MADRID, 23 Abr. (CHANCE) -

Al margen de la nueva polémica entre Manuel Cortés y Gloria Camila después de que la hija de José Ortega Cano asegurase que si se encuentra con él en el Real no piensa saludarle, y de que el artista haya respondido dejando claro que para él "no fue tan importante como la gente piensa" -a pesar de que hace semanas reveló en '¡De viernes!' que habían mantenido una relación esporádica en los últimos 7 años- y tampoco tiene "más ganas de hablar con ella", Raquel Bollo está disfrutando como nunca de la Feria de Abril.

Y además de pasear por el Ferial en coche de caballos con su hijo Manuel y su hija Alma Cortés, su nieta Junquera, y amigos como María José Suárez o el peluquero Paco Cerrato, está ejerciendo de anfitriona de excepción en la caseta de su prometido Mariano Jorge, con el que se dará el 'sí quiero' dentro de unos meses.

Después de que el martes pasasen por allí entre otras Anabel Pantoja, Rocío Flores y Olga Moreno, este miércoles ha sido el turno de la ex de Álvaro Muñoz Escassi, las también modelos Raquel Rodríguez y Raquel Revuelta, o Chayo Mohedano, que sorprendió con un look de lo más casual compuesto por falda larga vaquera y blusa roja con volantitos en lugar de un traje de flamenca como sí lucieron las demás.

La presencia de la hija de Rocío Carrasco y de Amor Romeira -que también estaría distanciada de Gloria Camila tras posicionarse con Manuel Cortés en su conflicto- ha hecho que algunos llamen a la caseta de Raquel "la caseta de la traición".

Algo que ha negado rotundamente entre risas la propia colaboradora: "Me río porque vamos a ver, señores, es mucho más simple. La caseta esta, que además es de mi pareja, es muy familiar, y los amigos vienen a vernos. Pero no este año, todos los años. Anabel siempre está en la familia y todos los años estamos juntos. Y además tanto ella como su niña iban vestidas de mi firma, que además me hizo mucha ilusión de que ella, el primer traje de Alma, decidiera que se le hiciese yo. Y nada, después Olga pues igual, la conozco desde hace mil años y hemos pasado muchas ferias juntas. Y en Rocío, pues venía ese año por primera vez. Bueno, por primera vez, creo que vino de pequeña, pero hacían mil años que no venía y evidentemente vinieron a vernos" ha zanjado.

"Vienen a verme, lo pasamos en grande e intento que lo pasen bien y atenderlas lo mejor posible y ya" ha añadido, evitando pronunciarse sobre el distante encuentro de Gloria Camila y Rocío, que se habrían cruzado en el Real, se habrían saludado y tras una breve conversación habrían continuado cada una su camino por separado. "Yo no tengo nada que decir, no sé nada" ha asegurado.

No es el único reencuentro sobre el que ha hablado, ya que después de confirmarse que Kiko Rivera ha viajado a Gran Canaria para ver a Isabel Pantoja con Lola García antes de su gira americana, en la que se especula que el dj podría acompañar a su madre, Raquel ha reconocido que "aunque no tengo ni idea porque me acabo de enterar por vosotros, yo feliz, y me imagino que habrá sido un reencuentro maravilloso".