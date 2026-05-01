Isabel Jiménez desvela cómo se encuentra su gran amiga, Sara Carbonero, tras la muerte de su madre

MADRID, 1 May. (CHANCE) -

Estas semanas han sido especialmente duras para Sara Carbonero, marcada por la muerte de su madre y por un duelo que está viviendo desde la discreción que siempre ha caracterizado a la periodista. La comunicadora ha contado con el cariño de sus amigos más cercanos y de su familia en unos días cargados de emoción, en los que se ha intentado mantener la intimidad al máximo pese a la gran notoriedad pública que tiene.

La despedida de su madre se materializó en una misa funeral en la que se pudo ver a Sara arropada por los suyos, en un ambiente tranquilo, lleno de afecto y respeto. A través de sus redes sociales, la periodista también ha querido rendir homenaje a su madre con un emotivo texto en Instagram, en el que dejaba entrever la profundidad del vínculo que las unía y el enorme vacío que le deja su ausencia.

En este contexto, Isabel Jiménez ha vuelto a ser el gran apoyo de Sara en uno de los momentos más delicados de su vida. En una de sus últimas apariciones públicas, la presentadora ha explicado, con la discreción que siempre ha marcado su amistad, cómo se encuentra la toledana en pleno proceso de duelo. Sin entrar en detalles ni morbo, Isabel resumía así la situación: "Nada, pues pasando el duelo". Una respuesta breve, pero muy elocuente, que refleja tanto el dolor como la voluntad de proteger la intimidad de su amiga.

Más allá de sus palabras, el entorno de Sara ha permanecido muy cerca de ella en todo momento. Sus seres queridos no se han separado de la periodista en estas semanas, acompañándola en su día a día y en los actos más significativos de la despedida. Isabel ha sido una de las personas que más presente ha estado a su lado, consolidando una amistad de años que va mucho más allá de lo profesional y que, una vez más, se ha demostrado en los momentos difíciles.

En paralelo, Isabel Jiménez también ha hablado de su rol como madre, con una reflexión muy honesta sobre las expectativas y la conciliación. "Eso me tendrían que poner puntuación ellos en unos años, no lo sé", confesaba, dejando claro que serán sus hijos quienes, con el tiempo, juzguen su papel. "Al final yo creo que todas intentamos hacer lo mejor posible. Yo, con la vida que tengo, intento sacar también y dedicarles el tiempo que puedo y, sobre todo, que tengan una infancia sana, con valores bien asentados de cara al futuro".