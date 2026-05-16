Manuel Cortés, atónito, al saber con quién ha coincidido en la Feria de Jerez

MADRID, 16 May. (CHANCE) -

La Feria del Caballo de Jerez no ha sido sólo la reaparición de Andrés Roca Rey y Morante de la Puebla. Su vuelta a los ruedos tras sus respectivas cogidas en la Feria de Sevilla han eclipsado el resto de los acontecimientos ocurridos en la localidad gaditana, como que Gloria Camila ha visitado por primera vez esta feria junto a su novio, Álvaro García, en la que también ha estado Manuel Cortés.

Precisamente el cantante protagonizaba hace unos meses un polémico triángulo con la hija de Ortega Cano y su actual pareja en la que Rocío Flores aparecía como 'daño colateral' y, tras desahogarse en televisión, el hijo de Raquel Bollo parece que ya no sabe nada más de la que durante un tiempo fue algo más que una amiga. "No tengo ni idea de verdad", respondía al preguntarle sobre el debut de Gloria Camila en la Feria en la que él también había estado.

Él aclaraba que su estancia había ido "bien, un día con la familia, otro día con los amigos y bueno, con mi niña pequeña también. Y la verdad que muy contento de poder estar aquí en esta tierra que siempre me trata con mucho cariño".