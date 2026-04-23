Emily Blunt paraliza Londres con un sofisticado 'dos piezas' rojo de efecto escultórico

MADRID, 23 Abr. (CHANCE) -

Mientras esperamos a que llegue el 30 de abril para disfrutar de la segunda parte de 'El diablo viste de Prada' en cines, los protagonistas de la icónica película siguen con su gira mundial. Este martes les ha tocado Londres, donde han desfilado delante de las cámaras con estilismos que nos adentran en el mundo de 'Runway' y que nos han dejado con ganas de más.

Emily Blunt, Anne Hathaway, Meryl Streep y Stanley Tucci no estuvieron solos, rostros conocidos como Chiara Ferragni, Donatella Versace, Nicky Hilton o Bar Refaeli no se quisieron perder esta promoción y les acompañaron en una tarde de lo más especial.

Todos impecables, el estilismo de Emily Blunt nos conquistó de principio a fin por su apuesta absoluta al rojo: un gesto monocromático que roza lo teatral y con el que estilizó al máximo su silueta. Una declaración de poder que llevaba a cabo con la silueta marcada del top.

Un 'dos piezas' de Balenciaga que nos hace viajar al siglo pasado bajo una confección mucho más contemporánea. La parte superior se presentaba ceñida y arquitectónica con un top palabra de honor con escote en pico que terminaba con una cola fluida que introduce movimiento y narrativa. El contraste entre la estructura del 'bustier' y la caída del tejido creaba un equilibrio hipnótico con la segunda pieza: una pantalón de pinzas.

Un estilismo con precisión casi escultórica en la forma en que el conjunto abrazaba el cuerpo de la actriz, acentuando líneas limpias y una verticalidad que estiliza sin esfuerzo. Además, supo muy bien cómo combinarlo con joyas -delicadas, pero luminosas- que funcionaban como puntos de luz que elevan el conjunto sin competir con él.

LA ACTITUD DE EMILY BLUNT HACE QUE SU LOOK ALCALCE SU MÁXIMA EXPRESIÓN

Sin embargo, es en la actitud de Emily donde el look alcanzaba su máxima expresión. La postura firme a la hora de posar ante las cámaras, las manos en la cintura y la sonrisa segura transformaban el estilismo en una narrativa de confianza y dominio.

No es solo un conjunto impactante: es una presencia que ocupa el espacio con naturalidad, que dialoga con el entorno y lo convierte en extensión de sí misma... y, por supuesto, acorde a la historia de la película: la moda deja de ser una industria para convertirse en un lenguaje universal.