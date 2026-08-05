La Reina Letizia firma uno de sus mejores looks en Marivent con un vestido tan sencillo como impecable

MADRID, 5 Ago. (CHANCE) -

Atrás quedaron los años en los que la Reina Letizia sorprendía con una imagen boho-chic en la recepción tradicional en el Palacio de Marivent en Palma. Este año, la monarca ha sorprendido con una elección estilística sobrio y elegante, con un vestido en color blanco de la diseñadora Sybilla caracterizado por rayas muy finas y un acabado semitransparente.

EL LOOK DE LA REINA LETIZIA EN MARIVENT: EL VESTIDO DE SYBILLA QUE ELEVA LA ELEGANCIA VERANIEGA

Alejándose de los looks coloridos de sus hijas, el diseño de Doña Letizia refleja una elegancia depurada gracias a su largo midi, de silueta 'flare fit', con escote en pico, manga francesa y cintura ceñida.

Para completar el estilismo, la monarca optó por los discretos pendientes Skyline Crawler de Gold&Roses de oro blanco y diamantes; los anillos de Coreterno y el de Karen Hallam; y por sus sandalias doradas Sundance de Aquazzura con tacón medio, una elección que aportaba luminosidad y un aire veraniego sin romper la armonía del conjunto.

MELENA SUELTA PARA REFORZAR LA NATURALIDAD DE SU LOOK: LA APUESTA DE LA REINA LETIZIA EN MARIVENT

Como es habitual en ella, Doña Letizia lució la melena suelta, peinada con una raya lateral y suaves ondas en las puntas, mientras que el maquillaje, en tonos tierra y con especial protagonismo para la mirada, reforzaba la naturalidad de un look de inspiración minimalista.