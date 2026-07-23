La Reina Letizia, espectacular, rescata su vestido boho-chic de Antik Batik más bonito del verano

MADRID, 23 Jul. (CHANCE) -

La Reina Letizia ha vuelto al trabajo 'de despacho' tras viajar a Nueva York con el Rey Felipe VI, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía para animar a la Selección Española en la final del Mundial 2026 contra Argentina, y de festejar la segunda Copa del Mundo de nuestra historia con 'La Roja' en el Palacio de La Zarzuela este lunes minutos después de la llegada de los jugadores y el seleccionador Luis de la Fuente a nuestro país tras la conquista del título.

Contando los días para comenzar sus tradicionales vacaciones estivales en Palma de Mallorca junto a su familia, su Majestad ha recibido en audiencia este jueves al equipo creador y a los protagonistas del documental "Los nietos del silencio", Teresa Prieto Leache, Jesús Ulayar y Beatriz Iruretagoyena Toca; un proyecto audiovisual realizado por jóvenes periodistas y comunicadores que recoge el testimonio de nietos y nietas de víctimas del terrorismo de ETA y reflexiona sobre la memoria y las consecuencias que la violencia del grupo terrorista ha dejado en estas familias.

Una cita con la que la Reina ha puesto de relieve su compromiso y apoyo a las iniciativas que promueven el reconocimiento a las víctimas del terrorismo, además de respaldar proyectos impulsados por jóvenes que contribuyen a la reflexión social a través de la cultura y la comunicación, y en la que ha deslumbrado con un diseño que estrenó en septiembre de 2025 y que estábamos deseando volver a verle.

Se trata del modelo 'Dalli' de la firma francesa Antik Batik, un favorecedor y veraniego vestido de aire bohemio en color negro con ribetes horizontales ondulados artesanales en blanco en la falda -midi de vuelo con volantes- y que destaca por su cuerpo ajustado con cuello redondo y sin mangas que incluye delicados bordados florales en los hombros. también en blanco.

Un diseño de algodón ligero que se adapta a su figura como un guante, y que además cuenta con un cinturón en maxi lazada para realzar su silueta, que ha combinado con unas alpargatas de cuña baja en color negro con cintas al tobillo, y unos pendientes de estrella confeccionados en oro amarillo con diamantes de la firma mallorquina Isabel Guarch, poniendo la guinda a un estilismo que grita vacaciones y verano, y con el que una vez más nos ha vuelto a conquistar.