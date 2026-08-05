Las ondas de pelo que jamás había llevado la Princesa Leonor en Mallorca son las que más favorecen del verano

MADRID, 5 Ago. (CHANCE) -

La tradicional recepción a la sociedad balear en el Palacio de Marivent ocupaba la agencia de la Familia Real este martes 4 de agosto. Los Reyes, Don Felipe y Doña Letizia, junto a sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, y la Reina Sofía saludaban alrededor de 600 representantes de ámbitos como la política, la cultura o la empresa y allí se ha producido la imagen más impactante.

Los estilismos de las Infantas han sido objeto en los últimos años de multitud de comentarios y en cada aparición pública se analiza minuciosamente cada prenda y accesorio que lucen, pero lo que nadie imaginaba es que la Princesa Leonor sorprendería este año en Palma con un nuevo look.

LAS CLAVES DEL NUEVO LOOK DE LA PRINCESA LEONOR EN MARIVENT

Mostrando una imagen fresca y juvenil, la heredera de la Corona lucía su característica melena larga con ondas suaves y naturales, con un acabado desenfadado y un volumen estratégico que evocaba ese favorecedor efecto 'beach waves', como recién salida del mar tras un día de playa. Con raya al medio, el peinado se alejaba de la rigidez que ha mostrado en otras ocasiones, aportando mayor suavidad a sus facciones y reforzando una estética actual, relajada y muy favorecedora.

Se trata de un look que combina un corte de capas largas y sutiles con unas ondas abiertas y poco marcadas, fáciles de recrear con planchas o tenacillas. La clave está en trabajar el cabello sin buscar una definición excesiva y, una vez creadas las ondas, deshacerlas ligeramente con los dedos o con un peine ancho para conseguir un resultado mucho más natural.

Precisamente, el secreto de este peinado reside en huir de los acabados demasiado pulidos. Un spray texturizante o una crema ligera de fijación ayudan a definir la melena sin restarle movimiento ni apelmazarla, logrando un efecto lleno de cuerpo, con volumen natural y ese aire desenfadado que transmite frescura, juventud y sofisticación sin esfuerzo.

LA PRINCESA LEONOR ELIGE PARA SU CITA EN MARIVENT UN 'DOS PIEZAS' DE 'THINKING MU'

Ahora bien... ¿qué cuál fue su apuesta estilística? La Princesa Leonor recuperó de su armario el top con el que se dejó ver en el concierto de Bad Bunny en la capital madrileña: el modelo Dora, de la firma Thinking Mu, con estampado floral difuminado y con un característico plisado, que combinó en esta ocasión con la falda de la misma marca.

El top está disponible en la web oficial de la firma por 89,90 euros y la falda por 130 euros. Un 'dos piezas' de lo más favorecedor en los meses estivales gracias a su color naranja intenso que evoca el atardecer de cualquier playa y que se puede combinar de forma independiente como ya hizo la joven en el concierto del puertorriqueño.