Álex González, policía en la nueva serie "Cuenta atrás" de Cuatro

Actualizado 26/01/2007 1:00:17 CET

"EN EL TERRENO PERSONAL CADA AÑO QUE VIVO ES EL MEJOR AÑO DE MI VIDA", ASEGURA EL ACTOR Y EXNOVIO DE CHENOA

Álex González será Mario en la nueva serie policíaca de Cuatro, Cuenta atrás que ya ha comenzado a rodarse. El papel de este joven actor de 26 años como la cabeza pensante de una unidad especial de la policía judicial, le brinda la oportunidad de indagar en su lado más ordenado y responsable. Álex se considera realista en extremo y reconoce que tiene un carácter explosivo con el que demuestra su genio, a pesar de que normalmente luzca una sonrisa incluso cuando las cosas se presentan mal. Es en esas ocasiones cuando su hermana cobra un protagonismo especial, ya que para Álex es más que una hermana: es su amiga y su apoyo incondicional. El actor afronta su nuevo proyecto con mucha ilusión y ganas de trabajar con un equipo con el que se siente especialmente a gusto, sobre todo con Dani Martín, vocalista de El canto del Loco , que será su jefe en la serie. Con Cuenta atrás Álex González apenas tiene tiempo para nada, por lo que ni se plantea pensar en ninguna relación sentimental. ¿Un secreto? Se le conquista con sentido del humor y pequeños detalles.

- ¿Cómo es el personaje de Mario?

Mario es el responsable del grupo, no porque el resto no lo sea pero es el más metódico en el trabajo, responsable, nunca se la juega. Yo creo que cada uno compensa muy bien el grupo y cada uno aporta algo diferente.

¿Cómo llegó la oportunidad de representar a Mario?

Estaba hace tiempo con un amigo y le dije que me encantaría hacer un policía y unos días más tarde me llamaron para esta serie. Cuando me lo propusieron yo no me esperaba que fuera tan atrayente el proyecto. Nunca me ha pasado estar leyendo un guión y estar deseando acabarlo para empezar el segundo. Luego cuando me dijeron con quién iba a trabajar, ni te cuento.

¿Este personaje se parece un poco a ti?

Creo que todos tenemos varias parcelas y sí, se parece bastante a mí en esa cosa del orden. Lo que estoy haciendo es explotar esa parcela mía de ser metódico y responsable; explorándola un poquito más a fondo. Ahora tengo mi casa que se puede comer en el suelo (ríe). Está bien meterte en la cabeza de otra persona porque significa que tienes que ser más observador y eso me encanta. Además tienes que crear una línea de pensamiento y pensar como pensaría esta persona.

También has comentado en alguna ocasión que te gustaría hacer un personaje un poco más agresivo, ¿esa también es una parcela de ti?

Sí, sí, por supuesto. Se me pasa muy rápido, pero tengo un pronto un poquito malo. Pero sobre todo, cuando haces un malo, duermes mejor porque te permites el lujo de hacer en la ficción lo que no puedes hacer en la vida real. Con lo cual me parece una terapia buenísima. Pero yo creo que en este país tendemos a encasillar a los actores y es muy difícil ser un actor de personaje. Yo sé que doy el papel de niño bueno y de buena persona. Luego que lo sea es diferente, pero darlo lo doy, es para lo que me llaman de momento y no me voy a quejar.

Mi hermana es un pilar muy importante

¿Quién soporta tus malos humores?

Mi hermana normalmente. Pero suelo tener muchos porque yo soy explosivo, aunque luego enseguida me calmo, así que lo soporta al que pille cerca.

- Tu hermana es una persona importante para ti. ¿Es ella quien te ha apoyado cuando has pensado en tirar la toalla?

Mi hermana es un pilar muy importante. Es una institución para mí porque no solamente es mi hermana, sino que es amiga y muchas cosas. Siempre me ha apoyado pero la verdad es que nunca he querido abandonar porque uno es actor desde el momento que quiere ser actor. Trabajar siempre vas a poder trabajar y si un día no hago cine, no hago teatro o televisión, intentaré hacer monólogos en un café teatro o si no pondré copas o haré cualquier otra cosa pero siempre voy a ser actor.

¿Qué es lo que te hace flojear en tu carrera?

Hay una cosa que no me gusta y es que tienes que vivir pendiente de un teléfono, que te llamen y que sea tu representante para darte un papel. Sobre todo lo que llevo fatal es tener que estar probándome constantemente; hacer una prueba y tener que probar lo buen actor que eres y lo bien que lo haces.

¿Cuáles son tus expectativas con Cuenta atrás ?

Lo primero es que me apetece mucho hacer este personaje porque es diferente de lo que he hecho hasta ahora, es un pasito más porque yo siempre hago de niño, de chico maduro, pero siempre soy un chiquito y Mario es un hombre, es policía, tiene otro tipo de responsabilidades y otra manera más recta y concreta de encarar la vida y las relaciones con las personas. Y luego espero que a la gente le guste, no sólo mi trabajo sino el proyecto. De momento lo que estoy es muy feliz de trabajar con el equipo con el que estoy, tanto artístico como técnico.

¿Cómo te quedaste cuando te nominaron a actor revelación en los Goya?

Estupendamente. Más ancho que largo. (Ríe). Yo siempre he sido un poco anti-premios, siguiendo la estela marlonbrandiana . No soy muy mitómano, pero Marlon Brando para mi es un mito. Y como a él no le gustaban los premios, pues a mi tampoco, pero cuando me nominaron me hizo mucha ilusión, la verdad.

En tu vida personal, ¿has tenido más éxitos o más fracasos?

Desde hace unos años, cada año que vivo es el mejor año de mi vida, con lo cual... Si todo lo que ha habido atrás han sido éxitos o fracasos, no lo sé pero han hecho que hoy sea la persona que soy y me gusta como vivo.

¿Optimista o pesimista?

Suelo ser muy pesimista siempre. En realidad soy tan realista que caigo en ser pesimista, especialmente con mi trabajo. Pero una vez que pasa el tiempo y veo las cosas con más perspectiva, me doy cuenta de que las cosas que hago son mejores de lo que pensaba.

Una mirada o un gesto pueden conquistarme

¿Qué haría falta para conquistar a Álex González?

Me gusta mucho reírme y rodearme de gente que me haga reír y que aguante mi humor también, que es un humor muy peculiar. Yo soy muy de detalles: algo que se diga en una conversación, un detalle, una mirada, un gesto, puede ser suficiente.

¿Ya has encontrado a la chica de tus sueños?

Sí, porque la chica de mis sueños es mi hermana. Además ahora no veo más allá del trabajo porque estamos muy contentos con la serie pero nos absorbe absolutamente el cien por cien del tiempo. Ahora mismo estoy con la energía puesta en el trabajo solamente.

¿Qué hay de los rumores de una posible relación tuya con Marta Torné, colaboradora del programa TNT?

No me gusta hablar de estos temas pero, claro, van a decir tantas cosas... Cualquier día iré por la calle con mi hermana y dirán que es mi novia. Me parece un poco fuerte que de una foto en la que no se distingue nada, que puede ser el oso Yogui y Pedro Picapiedra, digan Felizmente enamorados , pero bueno, es lo que vivimos.

¿Con quién compartes entonces tus mejores copas y cafés?

Con mis amigos de toda la vida, que creo que hay que conservar siempre, porque son los que te recuerdan siempre donde estás, y con la gente que voy conociendo. Me siento muy afortunado de conocer gente tan maravillosa. Por ejemplo ahora, con los compañeros con los que llevo cuatro semanas encerrados, pues son gente estupenda. Con Dani Martín sobre todo que es con quien más tiempo he pasado, espero conservar esa relación.