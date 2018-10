Cayetano diseña un reloj exclusivo para la firma suiza 'Victorinox Swiss Army'

Actualizado 28/02/2007 17:29:03 CET

Cayetano Rivera Ordóñez volvió a sorprender a todos con su nueva faceta como diseñador. Tras su paso por la pasarela de la mano de Giogio Armani, Cayetano ha colaborado en la creación de un reloj de la firma suiza 'Victorinox Swiss Army', cuyos beneficios irán destinados a Aldeas Infantiles.

Tras entregar el dinero recaudado, el joven diestro atendió a la prensa, a quien contó que está orgulloso de haber podido participar en este proyecto: "Es toda una experiencia el sentirte parte de un proyecto tan bonito como éste e intentar llegar a ayudar a estos niños".

El hijo pequeño de Paquirri, que aseguró que tener una hija le ha hecho más sensible, se mostró ilusionado con su regreso a los ruedos: "He tenido que retrasar la temporada por la lesión, pero soy consciente de lo que tengo. No obstante, tengo mucha ilusión por muchas cosas y la ilusión compensa todo esto".

Sobre el mejor recuerdo que tiene cuando tomó la alternativa en Ronda, Cayetano aseguró: "Me quedó con el abrazo de mi hermano, parte de los muchísimos nervios que pasé los días previos y los anteriores. El abrazo de mi hermano fue lo mejor".

El joven torero, que dijo que, por ahora, le da tiempo a compaginar el mundo de los toros con otros proyectos, confirmó que aún le quedan muchos sueños por cumplir: "Me quedan muchos sueños. Tengo muchas cosas en mente que me gustaría poder realizar, pero sé que en su justa medida. Pienso mucho, me gusta estudiar todo y luego decidir".