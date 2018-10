Francisco Rivera habla del recuerdo de su padre, de su madre y de su abuelo

Actualizado 28/02/2007 13:09:05 CET

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Francisco Rivera Ordóñez ofreció una conferencia en el Centro Cultural Taurino de Osuna, donde habló de su carrera como torero, del recuerdo de sus padres Francisco Rivera Paquirri y Carmina Ordóñez y de su abuelo Antonio Ordóñez. El diestro llego contento a la sala de conferencias, saludando amigablemente a varios de los presentes.

El hijo mayor de Carmen Ordóñez, que aseguró que en su familia la afición por los toros se lleva en la sangre, contó que aunque siempre será el hijo de Paquirri, el toro es el que pone a los grandes maestros en su sitio: "Cuando dices que el hijo de Paquirri quiere ser torero suena muy bien. Eso crea expectativas y abre puertas, pero la gente cuando va a la plaza quiere ver a Paquirri y a quien ve es a Fran y a Cayetano, que no es lo mismo. Cuando tomas la alternativa, el toro pone a cada uno en su sitio".

Fran, que se mostró orgulloso de su familia y del apellido que lleva, negó que por el momento haya pensado en la retirada: "No sé por qué tenéis esa manía con que me retire y con que me case, son dos aspectos que no acabo de entender. Hay un momento en que un torero se tiene que retirar; siempre he dicho que estoy más cerca de la retirada que en 1996 cuando tome la alternativa. Lo que pasa es que donde soy feliz y estoy lleno es en la plaza, con sensaciones que no encuentro en otro sitio; sólo puedo estar igual de a gusto con mi hija".

Sobre su hermano Cayetano y qué pasará con su temporada taurina tras la lesión que ha sufrido en su mano, el diestro aseguró: "Yo disfruto tanto viendo a mi hermano. Le veo pasar de luces y todavía no me lo creo; es mi hermano pequeño. Lo de la muñeca ha sido un parón en seco. Cuando un matador de toros toma la alternativa todo cambia. El camino de Cayetano empieza ahora y tiene unas condiciones innatas increíbles para llegar a lo más alto si tiene suerte y si le dedica el tiempo que le tiene que dedicar".

El ex marido de Eugenia Martínez de Irujo, que confirmó que se siente torero por los cuatro costados, afirmó que para recordar a su padre, a su madre y a su abuelo no le hace falta ir a una plaza de toros: "No me hace falta ir a la plaza para recordar a mi padre, a mi abuelo y a mi madre y dedicarles todo; son gente que faltan todo el día, aunque siempre hay tardes que a lo mejor me acuerdo más de uno u otro. Yo cada día me siento más Paquirri".

Tras la entrevista, el apuesto torero firmó en el libro de visitas y atendió a la prensa, a quien les contó que le hacía mucha ilusión volver a la Malagueta como empresario: "Siempre volver a la Malagueta es una emoción". Fran, que no acudió acompañado de su novia, Blanca Martínez de Irujo, se puso serio cuando los periodistas le preguntaron si había visto la entrevista que había concedido Blanca a una conocida revista: "He estado agustísimo hablando de toros; hablamos de toros lo que queráis y no me preguntéis por la entrevista de Blanca porque no soy imparcial y yo la voy a ver siempre bien".

Antes de marcharse, el hijo de Carmina Ordóñez dijo no saber si su hermano Cayetano tiene intención de tener pareja: "No me ha comentado nada de esto y si me lo ha comentado no te lo voy a decir yo a ti, ¿verdad?".