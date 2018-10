Jaime Peñafiel asegura que Julio Iglesias nunca intentó reconciliarse con Isabel Preysler

Actualizado 26/01/2007 14:40:26 CET

MADRID (EUROPA PRESS)

Jaime Peñafiel, que se encontraba en el aeropuerto de Barcelona, habló con la prensa sobre el polémico reportaje de la relación entre Isabel Preysler y Julio Iglesias, emitido por una cadena de televisión privada. Acerca del tema, el periodista afirmó que la razón de la ruptura fue una supuesta infidelidad por parte de la actual mujer de Miguel Boyer: "El matrimonio de Preysler y Julio Iglesias se rompió por un mensaje que dejaron en mi contestador, en el que le decían que Isabel era infiel a Julio". Aunque Peñafiel no quiso desvelar quién fue la persona que hizo la llamada: "No lo conté y ahora tampoco voy a decir quién era, no lo tengo muy claro, pero tanto Carmen como Isabel sabían quién era".

El periodista puntualizó, que de todos modos, este matrimonio estaba roto de antemano: "A pesar de todo ese matrimonio estaba roto por las infidelidades de Julio. En ese momento me equivoqué porque solo defendí a Julio Iglesias, el cual había sido padrino de mi boda. Como amigo apoyé la versión de Julio, pero ella también había sido una mujer engañada".

Por otra parte, en el programa donde se emitió el reportaje, los tertulianos afirmaron que Julio había intentado reconciliarse con Isabel, algo que Peñafiel desmintió: "De eso nada, aquella noche ya se rompió el matrimonio". También negó que el cantante pueda seguir enamorado de su ex mujer en la actualidad: "Que no, que no, aunque ayer lo dijeron, yo conozco a Julio y no sigue enamorado de la Preysler. Llegó un momento en el que Julio se cansó de que se gastara tanto dinero en ropa y en los dentistas para los niños".

Jaime Peñafiel habló también sobre Carmen Martínez Bordiú y los rumores que hablan de su mala influencia sobre Isabel Preysler: "Tengo que decir que no es cierto que Carmen haya sido una mala esposa o una mala madre; Alfonso la quería mucho. No se sabe quién influyó en quién para salir tanto. El marido de Carmen era aburrido e Isabel pasaba mucho tiempo sola. Luego se distanciaron porque cuando Carmen dejó de ser duquesa, Isabel pasó a ser marquesa".