Julio Salinas: "Mi mayor triunfo personal es el nacimiento de mis hijos y el mantener unida a mi familia"

Actualizado 28/02/2007 13:12:35 CET

EL POPULAR EX FUTBOLISTA RETRANSMITE CON ANDRÉS MONTES LOS PARTIDOS DE LA PRIMERA DIVISIÓN EN LASEXTA

Julio Salinas, el popular futbolista que actuó durante diecisiete años en la Primera División de la Liga Española, defendiendo la camiseta de seis clubes distintos y de la selección española en cincuenta y seis ocasiones, ha compartido ahora junto con Andrés Montes la narración de los partidos de la Copa del Mundo y ahora los de la Liga Española. Julio Salinas confiesa en la entrevista que es ahora cuando se da cuenta de lo que significaba y tenía cuando era futbolista; sin embargo, afirma también, que el ser comentarista le permite estar en los mejores partidos, y formar parte, aunque sea de forma pasiva, del gran espectáculo.

Antes de comentarista deportivo, jugaste durante diecisiete años en la Primera División de la Liga Española de fútbol. Haciendo una reflexión de tus años vividos como futbolista, ¿echas de menos el ser futbolista o, por el contrario, te sientes a gusto con tu nueva faceta como comentador deportivo?

El ser futbolista es lo máximo, cuando eres futbolista no te das cuenta de lo que tienes, no te das cuenta de lo que significa jugar en el Bernabeu o en el Camp Nou. Sin embargo, el ser comentarista te da la oportunidad de estar en los mejores partidos, de verlos en directo, y aunque sea de forma pasiva, formar parte del espectáculo.

¿Habías soñado alguna vez con ser comentarista después de ser jugador de fútbol?

No, nunca pensé en ser comentarista, pero cuando acabé mi carrera deportiva en junio del 2000, me llamó televisión española para preguntarme si quería participar en los comentarios de la Champions e inmediatamente acepté, a partir de ahí, también trabajé en Radio Nacional comentando los partidos de los fines de semana. Después de retransmitir la Eurocopa de Portugal, me llamaron los de la Sexta, y me ofrecieron la posibilidad de retransmitir el Mundial de Fútbol, y la verdad, fue una gran experiencia poder retransmitirlo, yo creo, que es el sueño de cualquier futbolista.

¿Qué opinión tienes de tus compañeros Andrés Montes, Jorge Valdano y Kiko, al igual que tú, comentaristas deportivos de la Sexta? ¿Sois muy distintos a la hora de comentar un partido?

Yo creo, que formamos un equipo de comentaristas diferentes, no tiene nada que ver Valdano, que es mucho más clásico e intelectual en sus reflexiones, que Kiko, que es la gracia personificada, y yo la naturalidad y espontaneidad. Por otra parte, Andrés Montes, es la guinda que ha puesto la Sexta para que las retransmisiones deportivas se diferencien del resto de cadenas.

Primero futbolista, ahora comentarista deportivo, ¿tienes algún otro objetivo profesional?

Bueno, yo creo, que no sé hacer otra cosa que no sea fútbol. Me gusta ser comentarista, y es una buena forma de vivir, primero, porque lo que hago me gusta, y luego, porque me pagan bien. Por otra parte, yo tengo el título de entrenador, así que en un futuro es posible que me plantee el hecho de trabajar como entrenador, pero ahora mismo, como comentador, estoy muy a gusto.

Como ex jugador de fútbol y comentarista deportivo, ¿cuales crees que son los mejores jugadores de nuestra liga?

A mí, un jugador que me encanta, y que siempre me llevaría a mi equipo es Deco, ya que aporta estabilidad al equipo y siempre juega a un gran nivel. Por otra parte, Raúl es un jugador para tener en cuenta, ya que, aunque haya sido muy criticado, es un jugador que con todo lo que ha conseguido, es para quitarse el sombrero, además, su agresividad y espíritu en el terreno te contagian.

Desde tu opinión, ¿qué tiene el fútbol que crea tanta admiración y pasión en todo el mundo?

El fútbol es patrimonio de la humanidad, significa amar los colores, y desde que nacemos, formamos ya parte de un equipo, es casi una religión. Mis hijos, mi hija de cinco, y mi hijo de ocho años, antes de leer y escribir sabían el himno del Barça y conocían a los jugadores. Mis hijos no saben quien es el Presidente del Gobierno, pero sí saben quien es Ronaldinho. Por otra parte, el fútbol es un deporte popular, y fácil de entender, por eso, tiene todos los ingredientes para divertir y gustar a la gente.

_ Si pudieras volver atrás, ¿cambiarías algo en tu trayectoria profesional?

Sí, cambiaría algún gol que he fallado para tirarlo de otra manera (risas), pero todas las decisiones profesionales, todos los fichajes fueron acertados, porque yo he cumplido ciclos en todos los equipos, y el descenso fue paulatinamente, y siempre manteniendo la ilusión.

¿Tu mayor triunfo en el terreno personal?

Mi mayor triunfo personal, es el nacimiento de mis hijos y el mantener a mi familia unida, ya que hoy en día abundan las separaciones y divorcios en todas partes. Por otra parte, mi mayor triunfo deportivo fue ganar la primera liga con el Athletic, después de que el Athletic no ganará la liga en veintisiete años. También, ganar la Copa de Europa con el Barça, ya que fue la primera Copa de Europa que ganó el Barça, esos dos títulos han sido los más importantes en mi trayectoria profesional.

Si pudieras decir que la vida te ha enseñado algo, ¿qué sería?

La vida te enseña cosas cada día, pero lo más importante que he aprendido en mi vida, es que hay que aprovechar cada minuto, de cada cosa, y de los seres queridos que tienes a tu lado, porque así, la vida es mucho más fácil y gratificante.

¿Un sueño por cumplir?

Un sueño en el terreno profesional sería entrenar algún día al Athletic o al Barça, y en el terreno personal, no aspiro a grandes cosas, soy un hombre muy simple, yo creo, que vivo muy bien, hago lo que me gusta, tengo a mi familia, y tengo tiempo libre para mí, y para dedicarlo a mi familia. La ilusión que tengo es que todo siga igual, ver crecer a mis hijos e intentar que no se desvíen nunca en valores, y que sigan el buen camino.