Katie Holmes: "Estoy orgullosa de ser la madre de Suri"

Actualizado 28/02/2007 21:30:06 CET

LOS ÁNGELES, (OTR/PRESS)

Las primeras palabras de Katie Holmes ante una cámara después de ser madre no podían ser otras que "estoy orgullosa de ser la madre de Suri". Desde que la actriz está casada con Tom Cruise se prodiga poco en actos sociales y declaraciones a los medios y hasta ahora sólo se ha sabido de ella mediante entrevistas en exclusiva a revistas, supervisadas por su marido, que debido a su religión -practican la cienciología- no dejaba que su esposa comentara por su cuenta algunos aspectos de su vida.

Sin embargo, diez meses después de dar a luz, la pareja se presentaba en una fiesta posterior a los Óscars y Katie declaraba ante los micrófonos de una cadena norteamericana que era muy feliz en su nueva faceta: "me encanta ser madre, estoy muy orgullosa de ser la madre de Suri". Además, la actriz -que dice tener un proyecto próximo- asegura que su hija está empezando a caminar, "ella lo hace muy, muy bien". Holmes parece que se siente muy feliz con su nueva vida, durante una entrevista a una publicación hace una semana, declaraba que era feliz llamando a Tom "esposo" y añadió que siente que "después de ser madre ya no hay nada que no pueda hacer".

La relación del matrimonio con su religión ha sido muy criticada en su país y las excesivas muestras de cariño ante los medios y las extrañas tradiciones que tuvieron que cumplir tanto durante el embarazo y nacimiento de la niña, como en su boda -que hicieron que Tom perdiera su contrato con su productora- son muy comentadas. Katie no pudo aparecer en público hasta recuperar su figura tras el parto, y según la cienciología no se debe hablar con la pequeña para no interferir en su aprendizaje natural. Aún así, Katie asegura: "disfruto de estar pendiente de Suri, alimentándola, descifrando sus llantos, si está hambrienta, si está cansada, si necesita un nuevo pañal...".

ENCUENTROS EN LOS ÓSCARS

A pesar de sus escasas apariciones poco a poco se va conociendo más a la esposa de Cruise, que hasta ahora era una joven actriz que apenas había participado en algunas películas con papeles secundarios. Además, se decía que la esposa del protagonista de 'Misión Imposible' era muy posesiva y no aceptaba a las anteriores parejas de su marido. Sin embargo se la ha visto posar con Penélope Cruz en las fiestas posteriores a la gala de los Óscars, y las dos dicen que se llevan muy bien.

Con quien no se sabe si tiene buena relación es con Nicole Kidman, anterior esposa del actor -casados durante diez años y con dos hijos en común- con la que también coincidieron en la fiesta privada de la revista 'Vanity fair'. Kidman estuvo además, acompañada por su esposo Keith Urban, que ya parece recuperado de su adicción al alcohol, dependencia por la que estuvo ingresado en un centro de rehabilitación.