Marujita Díaz anima a Cristina Blanco a seguir robando en Marbella

Actualizado 26/01/2007 20:00:02 CET

MADRID, (EUROPA PRESS)

La artista Marujita Díaz animó a la vidente Cristina Blanco a seguir robando en Marbella: "Allí si no robas no eres nadie. Ha hecho muy bien. Sigue hija, sigue robando que sino no sales". La actriz, que acudió con José Manuel Parada a una fiesta en una conocida discoteca de Madrid, aseguró que "hay que robar justo en Marbella".

La cantante y el presentador afirmaron que ellos también habían robado una toalla y un albornoz en un hotel. "No robes, que te van a detener", le dijo Parada a Marujita. "Vámonos a Marbella que vamos a acabar con toda la costa. Excepto con Torremolinos, que lo adoro", contestó ésta.

Por su parte, José Manuel Parada comentó que "hoy en día si no robas o no vas a la cárcel, es que parece que no seas noticia". "Estoy pensando en robarle el bolso a Marujita, a ver si ya somos noticia", dijo sonriendo.

Marujita terminó cantando y diciendo: "Que la detengan, que es una pecadora. Pues si hay que irse a Marbella y robar, robar mucho, porfa, please, róbame esta noche". Por último, la artista afirmó que tiene un "maromo" a su lado: "Lo tengo guardado, yo no soy la Ana Obregón", concluyó.