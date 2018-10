Michael Jackson anuncia el fin de su 'exilio' tras pasar un año fuera de Estados Unidos

Actualizado 26/01/2007 23:00:04 CET

MADRID, (EUROPA PRESS)

Después de más de un año 'autoexiliado', Michael Jackson vuelve a Estados Unidos, según informó 'The Associated Press'. El astro del pop abandonó su hacienda Neverland en California en junio de 2005, tras pasar el mayor bache de su vida, después de ser juzgado por abuso sexual a menores, delito del que fue absuelto. Durante todo este tiempo, Jackson residió en Bahrein, en Francia y en un castillo en Irlanda y aunque se confirmó que el cantante ya está de nuevo en su país natal, nadie sabe en donde está residiendo y si se quedará definitivamente en Estados Unidos.

"Puedo confirmar que él está en Estados Unidos", declaró el portavoz del cantante, pero no vamos a dar información sobre el paradero de nuestro cliente por motivos de seguridad". Jackson, sin embargo, reveló cuál será su próximo destino: Japón, donde sostendría una reunión de negocios y participará en un acto de homenaje que le organizarán sus admiradores nipones, a comienzos de marzo. "Amo Japón", declaró Jackson en un comunicado, al aceptar acudir al homenaje, "es uno de mis lugares favoritos en todo el mundo".

Jackson mantiene una relación especial con el país del sol naciente, donde su popularidad no ha caído en picado como en el resto del mundo, tras el juicio. De hecho, su primera aparición pública tras el mismo fue en Tokio, donde recibió un premio a las leyendas de la música de la 'MTV' japonesa, una gala en la que volvió a subir a un escenario después de varios años cantando uno de sus temas más conocidos 'We are the world' junto a un coro de niños.

APOYO JAPONÉS

En el comunicado, el cantante indicó que eligió regresar a la actividad en Japón porque los japoneses lo apoyan mucho. "Mis amigos y mis admiradores japoneses me han brindado siempre un gran apoyo a mí y a mi familia durante muchos, muchos años. Me ayudaron a conseguir grandes logros en la industria musical", señaló.

Para esta acto ya se han vendido 220 de las 300 entradas a una fiesta para VIP's con la presencia del artista el 8 de marzo. El precio es 3.300 dólares por entrada. Los asistentes cenarán, recibirán una foto autografiada y podrán estar con Jackson entre 30 segundos y un minuto, según el empresario organizador. Además, fuentes cercanas a la estrella dicen que podría estar negociando varios acuerdos en Las Vegas, para volver a relanzar su carrera musical.