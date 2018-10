Nacho Cano está orgulloso de su ex novia Penélope Cruz

Actualizado 28/02/2007 16:04:07 CET

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Numerosos rostros conocidos acudieron a la entrega de los Premios Gran Vía, con los que se galardona a los grandes profesionales del teatro musical. Entre los asistentes destacó la presencia de Nacho Cano, que está arrasando en la cartelera teatral con el musical 'Hoy no me puedo levantar'.

Nacho, que aseguró que no había visto la gala de los Oscar, confesó que está orgullosa de hasta donde ha llegado su ex novia Penélope Cruz: "El orgullo lo tengo yo, porque viene de un barrio de Madrid donde no ha tenido nada fácil nada. Cuando llegamos a Nueva York y vio que América no era tan difícil como parecía le echó muchos cojones". El productor dijo que el musical sobre Mecano está arrasando en México.

Otra de las asistentes a la gala fue la cantante Gisela, que contó cuáles eran los proyectos que tenía para un futuro: "Estoy preparando un musical y un disco, que saldrá a la venta antes del verano". La concursante de la I edición de 'Operación triunfo', que dijo que tiene relación con todas las chicas del concurso, negó que su amiga Chenoa tenga un nuevo novio: "!Uy¡, !qué va¡ Ella tiene muchos amigos como yo pero estamos solteras y guapísimas, y queremos pasárnoslo bien". Acerca de si David Bisbal tiene intenciones de boda con Elena Tablada, Gisela aseguró no saberlo: "No lo sé, eso son cosas privadas, pero yo sé que están muy felices y muy bien".

Marujita Díaz, que tampoco quiso faltar a esta cita, contó que ella había sido la pionera de los musicales: "Fui pionera de los musicales pero no había estos barullos tan grandes". La veterana artista, que no quiere ni oír hablar de Dinio, aseguró que no había visto a su amiga Isabel Pantoja después del documental que emitió una conocida cadena de televisión sobre su vida: "Pues no la he visto. Es la moda de sacar los trapos sucios de toda la gente, así se ha visto con Paquirri, la viuda de España y luego la mujer de un presidiario. Yo no la veo mucho, la veía cuando estaba trabajando con Encarna Sánchez. Entonces era una mujer feliz, una amiga maravillosa, pero ahora no la veo".

La cantante Rebeca y la actriz Mar Regueras también acudieron a esta entrega de premios. Rebeca, que se encuentra feliz porque su canción 'I Love You mi vida' ha sido elegida para ir a Eurovisión, negó que la votación estuviera amañada: "También decían que yo iba a ser la ganadora con mi canción. La hice para mí por una historia de amor mía y estaba compuesto para mí; pero no sé pregúntarselo a Televisión Española. Ellos harán la versión de chico y yo haré la de chica. Esté año vamos a quedar en muy buena posición".

Por su parte, la actriz Mar Regueras, que reconoció estar feliz con su pareja Tony Cantó, aseguró que la experiencia de ser madre es algo maravilloso: "Ser madre es algo estupendo, tengo una niña guapísima con cuatro meses que pesa ya 6.300 kilos y mide 61 centímetros".