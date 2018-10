PP, Ciutadans y más de 80 organizaciones protestarán con el Foro de Ermua por la libertad y contra la negociación

Actualizado 26/01/2007 17:41:25 CET

MIKEL BUESA DICE QUE DURANTE EL RECORRIDO DE LA MARCHA SE INTENTARÁN EVITAR EXPRESIONES OFENSIVAS O PRECONSTITUCIONALES

Más de 80 organizaciones políticas, sindicales y civiles, así como partidos políticos, como el PP o Ciutadans, han confirmado hasta el momento su adhesión el próximo 3 de febrero a la manifestación convocada en Madrid por el Foro de Ermua bajo el lema 'Por la Libertad. Derrotemos juntos a ETA. No a la negociación'.

Así lo informó en rueda de prensa el presidente de la citada plataforma cívica, Mikel Buesa, quien resaltó que el objetivo de la convocatoria, en un primer lugar, es rendir un homenaje a la dos víctimas del atentado de ETA contra la T-4 de Barajas, Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate. Pero, además, también pretende, como así reza su lema, hacer un llamamiento a la unidad de todos los españoles para lograr "la derrota definitiva de ETA".

Según destacó Buesa, en esta marcha, que partirá a las 17.00 horas desde la Plaza de Colón y culminará en la Puerta de Alcalá, "no se ha excluido a nadie", como, a su juicio, sí ocurrió en la convocada el pasado 13 de enero por UGT, CCOO y la Federación Nacional de Asociaciones de Ecuatorianos en España (FENADEE).

De hecho, el Foro de Ermua celebró la pasada semana una reunión con todas aquellas organizaciones que han confirmado su apoyo a la misma para poner en común todas las iniciativas y alcanzar un consenso sobre su lema y su manifiesto, que será leído al final del recorrido por Conchita Martín, la viuda del comandante Blanco --primera víctima mortal tras la ruptura de la anterior tregua de ETA--, y Antonio Aguirre, ex dirigente y actualmente militante de base del PSE.

En ese encuentro, según recordó Buesa, también se acordó que durante la marcha del próximo 3 de febrero no se admitan expresiones ofensivas "contra nadie, incluyendo al Gobierno", como tampoco "de carácter preconstitucional, fascista o totalitario". De hecho, dijo, más de 1.200 miembros de las Juventudes Unificadas del Foro de Ermua y de Nuevas Generaciones del PP se encargarán de vigilar que esto no ocurra.

RAJOY PORTARÁ LA PANCARTA DE CABECERA

Por parte de los partidos políticos destacará la presencia en la manifestación del líder del PP, Mariano Rajoy, que portará el lema de la cabecera, según informaron fuentes del Foro de Ermua, así como la de los europarlamentarios 'populares' Jaime Mayor Oreja y Alejo Vidal Quadras, entre otros. En representación de Ciutadans, ha confirmado la asistencia su secretario general, Antonio Robles.

La marcha contará también con la asistencia de la Fundación Miguel Ángel Blanco, la Fundación Gregorio Ordónez, Rosas Blancas por la Dignidad o la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) por parte del colectivo de víctimas. Esta última asociación portará durante el recorrido el conocido eslogan 'Rendición en mi nombre, No'.

Pero, además, también mostrarán su apoyo a la manifestación, entre otros, la Fundación para la Defensa de la Nación Española (DENAE), la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, y diversas organizaciones de inmigrantes, entre las que destaca la Federación de Ecuatorianos de Madrid (FEM), así como los sindicatos policiales SUP y CEP.

Fuentes del Foro de Ermua confirmaron también la presencia en la marcha del presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN), José Manuel Ayesa, el portavoz de la Plataforma de Empresarios Vascos y Navarros impulsada por el Foro de Ermua, Ricardo Benedí, o las hermanas de la fallecida ex ministra de Agricultura y vicepresidenta de la Comisión Europea, Loyola de Palacio, entre otras personalidades. La familia de las dos víctimas aún no ha confirmado su presencia en esta convocatoria, informaron a Europa Press fuentes del Foro de Ermua.

Según explicó el presidente de la plataforma cívica, el mismo día de la manifestación 'Por la libertad. Derrotemos juntos a ETA. No a la negociación' se celebrarán, de manera simultánea y con el mismo lema, sendas concentraciones en Barcelona y A Coruña. La primera partirá de la Plaza Sant Jaume y la segunda del Obelisco.

AYUDA ECONÓMICA

Durante la rueda de prensa celebrada hoy en Madrid, Buesa, que estuvo acompañado por representantes de algunas de las principales organizaciones que se han adherido a la marcha, aprovechó para pedir públicamente dinero que pueda ayudar al Foro de Ermua a afrontar algunos de los gastos que un acto de este tipo conlleva.

Ese apoyo económico podrá realizarse a través de las dos cuentas corrientes que se incluyen en la pagina web del Foro de Ermua. Y es que, se quejó Buesa, "el Ministerio del Interior tan sólo nos ha otorgado una partida de 2.341,61 euros".

Dicho esto, los portavoces de algunas de las organizaciones que estuvieron presentes en la rueda de prensa intervinieron para mostrar su apoyo a la manifestación y hacer un llamamiento a la ciudadanía para que se adhiera a la misma. Tal fue el caso del presidente de la FEM, Washington Tovar, o el presidente de Rosas Blancas por la Dignidad, Alejandro Campoy.

Desde la AVT, el delegado de Madrid, Juan Antonio García Casquero, recalcó que la asociación siempre apoyará aquellas convocatorias en las que se defienda "lo que las víctimas del terrorismo llevan reclamando durante años: la derrota de ETA".

En concreto, destacó que esta marcha servirá para "poner en evidencia" a todos aquellos representantes políticos, "incluido el Gobierno", que no apoyaron ayer, "como se merece", la decisión de la Audiencia nacional de mantener a Iñaki de Juana Chaos en prisión, pero también para exigir la ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y la inmediata detención de los 19 miembros de Jarra-Haika-Segi.

Por parte del SUP, su secretario de Comunicación, Maximiano Correal, explicó que su sindicato acudió a la concentración convocada por UGT, CCOO y la FENADEE el pasado 13 de enero porque "no se mencionaba la palabra diálogo" en el lema de la misma. Si hubiera figurado, aclaró, no hubieran asistido, puesto que, según Correal, para el SUP, la negociación con la banda "se quedó enterrada entre los escombros de la T-4".

Por su parte, el portavoz de la CEP, Rodrigo Gavilán, quiso dejar claro que su sindicato "siempre" se sumará a aquellas manifestaciones en las que quede "meridianamente claro la negativa a negociar con ETA". "La CEP no necesitaba que hubiera un atentado para saber que la negociación con ETA era y es nefasta, y también un absoluto error", apostilló.