Raquel Sánchez Silva enseña a los españoles a comer bien

Tiene un currículum envidiable, cargado de registros muy diversos que van desde la información hasta el entretenimiento. Fue la privilegiada que entrevistó en Los Ángeles a los actores de la exitosa serie House , y una de las presentadoras habituales de Cuatro desde el nacimiento de la cadena. Raquel Sánchez Silva se atreve esta vez con Soy lo que como , un formato didáctico que se dedica a enseñar hábitos alimenticios saludables. La joven periodista confiesa que le pierde el chocolate y que cuando lo come disfruta sin sentirse culpable por ello. Además, reconoce que le gusta cocinar - únicamente para los más allegados - y que se atreve incluso con su palto preferido: las lentejas.

- ¿Cómo surge este proyecto?

- La cadena hace una cosa muy bien conmigo, no me voy a quejar, y es que cuando voy a hacer algo ya está en marcha, es como: mañana Raquel a grabar . Aunque sí sé la historia porque luego me hacen partícipe de ello. Soy lo que como nace inspirado en varios formatos internacionales porque se empieza a ver que triunfan los formatos que tienen que ver con la alimentación. Lo que se busca es hacer un programa distinto a todos que compile lo mejor de cada uno. Vamos a las casa y hacemos un seguimiento personalizado de los casos, como Supernany . A mí me parece muy acertado porque lo que ganas en familiaridad con ellos es imposible ganarlo en un plató de televisión.

- ¿Crees que este programa tendrá más éxito por ser después de Navidad?

- Hombre creo que es un momento muy bueno pero también es verdad que la gente se va a dar cuenta de que esto es para seguir haciéndolo, que el problema es mucho más global e importante que cuatro mazapanes y tres polvorones. Quién no tiene un mercado cerca, quién no se puede hacer unas verduras a la plancha en cinco minutos... es lo más sencillo del mundo. Todos tenemos tiempo para desayunar con zumo y fruta, sólo tenemos que levantarnos un poco antes.

- ¿Qué casos se tratan?

- Empezamos con el tema de la alimentación infantil porque hay una sensibilidad alta ahora mismo. Estudiamos la mala alimentación de una familia al completo, con dos hijos. Después tratamos el caso del ama de casa, a la que el aburrimiento y la ansiedad acaban llevándola a la nevera. Además tenemos a profesionales liberales muy estresados y con poco tiempo para comer. Y por último, dos adolescentes que están estrenando independencia, salen por primera vez de casa de mamá y ellos se tienen que buscar la vida con su presupuesto semanal.

- ¿Es un programa para adelgazar?

- El programa no se preocupa de si alguien tiene que perder peso o no, sino de que alguien aprenda a comer bien dentro de sus condiciones. Nosotros hacemos que ellos se den cuenta de que es lo que hacen con su salud con lo que comen, es decir, yo me como esto, ¿de qué manera me afecta?

- ¿Cómo se desarrollan las soluciones?

- Sometemos a las familias a ejercicios, llevándoles al médico... Por ejemplo le ponemos a un ama de casa lo qué come durante una semana encima de la mesa o cuanta cantidad de grasa, sal o azúcar consume al año. A eso se suma otro ejercicio visual que es lo que llamamos evolución morfológica y es que enseñamos en todos los casos el supuesto positivo y negativo de una mala o una buena alimentación, cuál es la evolución. Es siempre un supuesto pero es un ejercicio de motivación.

- ¿Qué te ha aportado la experiencia?

- Yo como bien desde hace muchos años porque tengo un estómago sensible, no me puedo permitir muchas cosas pero el programa me ha enseñado que, aún pensando que sabes muchas cosas, de repente te encuentras con esas leyendas alimentarías que todos conocemos y que no son así. Digamos que yo venía ya con una buena base y me ha ayudado a descomponer algunas teorías y recomponerlo, y a reafirmarme en lo importante que es. Hace que te sientas orgullosa de cuidarte y eso te da mucha alegría. Es más fácil seguir una dieta y ser disciplinado si te sientes orgulloso, eso no tiene nada que ver con perder kilos: la gente duerme mejor, tiene más energía, se siente más poderosa...

- ¿Eres lo que comes?

- Yo y todo el mundo, soy lo que como, lo que no como y lo que estoy por comer. Es tu combustible, lo que le estás haciendo a tu cuerpo es lo que eres o lo que puedes llegar a hacer.

- ¿Qué alimentos te pierden?

- Me pierde el chocolate, como a casi todo el mundo, sobre todo los bombones y las tartas. Yo lo como pero no todos los días, con moderación. Si un día me tengo que comer un tiramisú o un trocito de chocolate me lo como y lo disfruto, lo que no hago después es pegarme cuatro latigazos en la espalda porque no me da la gana. Comer es también disfrutar, y costumbre porque aunque a mí me pusieran todos los días tarta de chocolate de postre no me apetecería.

- ¿Cuál es tu plato preferido?

- Las lentejas, todo lo que sea puchero. Si me preguntan por un alimento... me encantan las verduras y me gusta comerlas de cualquier manera, las hago para casi todo. Sin embrago, un plato guisado: las lentejas, para mí en este mundo no hay nada mejor.

- ¿En casa?

- Sí, para mí en casa, hechas a fuego lento, tranquilamente y con mucho cariño. Y si ya las haces en el campo, ni te cuento. Me encanta la comida casera.

- ¿Te atreves a cocinar?

- Sí, me gusta mucho pero eso es relativamente nuevo. Llevo cocinando unos cinco años. Ahora no tengo mucho tiempo, no puedo hacerme la comida pero procuro cocinar la cena. En fin de semana me hago lentejas, cremas de verduras... hago mucha cantidad y lo congelo así reutilizo. Soy muy tímida para cocinar.

- ¿En qué sentido?

- No cocino para gente, sólo para mis más allegados. Los que lo prueban y lo comen dicen que tengo muy buena mano pero no sé si lo dicen porque se lo están comiendo (risas). A mí no me sale mal.

- Defendéis llevar el tupper al trabajo, ¿lo practicas?

- Yo no me llevo comida cocinada de casa pero sí me llevo fruta: unas mandarinas, una pera, o frutos secos: almendras o nueces... y cuando no lo tengo lo pago porque necesito merendar, llego a casa que necesito comer. Algún día me he comido una barrita energética pero no es lo mismo.

- ¿Te has identificado con las historias del programa?

- Con el universitario porque come de todo pero no lo hace por pereza, por prisa... mi primera etapa universitaria fue así, luego ya no, empecé a comer bastante bien porque vino una chica nueva al piso. Con la pareja de profesionales liberales me he sentido identificada en el estrés pero no en como lo solventan ellos, que acuden a la comida rápida, hacen mal las digestiones, no desayunan...

- ¿Tienes algún otro proyecto?

- Te digo lo que ha contestado Fernando Jerez (director de Antena de Cuatro) y es que va a tener mucho trabajo este año (risas). Cuando hacía House unplugged no sabía que iba a hacer Soy lo que como , siempre me lo dicen cuando ya están las cosas aprobadas. Él ha dicho: no lo sabe y no lo puede saber pero va a trabajar mucho este año , así que mira no es mala noticia. Y espero que así sea porque quiero trabajar, como todo el mundo.